Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional reparte su primer premio en trece localidades este jueves
Momento de la presentación del libro. GPS

Florentina Mañes, la vecina que cambió Alcublas

GPS

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:25

Alcublas cuenta ya con momentos muy especiales con la presentación del libro 'Florentina Mañes', una obra que rescata la vida de una vecina del municipio cuya historia había permanecido envuelta en rumores y leyendas. Florentina nació en Alcublas y emigró a Barcelona, donde contrajo matrimonio y amasó una gran fortuna a través de la compra de inmuebles que convirtió en pensiones, además de otros negocios.

Su vida siempre estuvo rodeada de comentarios, pero fue tras su fallecimiento cuando todo salió a la luz: había donado la mayor parte de su riqueza a Alcublas, con la condición de destinarla a niños, mayores y personas sin recursos.

Aquella herencia, comunicada directamente por el alcalde de Badalona al consistorio alcublano, permitió levantar el hogar del jubilado y dedicarle una plaza en el corazón del pueblo, gesto que aún hoy se recuerda con gratitud.

El libro, escrito por Paco Teruel y Pilar Mínguez, con ilustraciones de Marina Ventimilla y prólogo de Guillermo Tortajada, consigue dar forma a esa historia a través de palabras y dibujos, ante la escasez de fotografías de la época. El Ayuntamiento celebra esta publicación, que está teniendo una acogida fantástica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  3. 3 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  4. 4 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  5. 5 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  6. 6 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  7. 7

    Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
  8. 8

    Un Manises cada vez más global: 28 nuevas rutas internacionales en dos años
  9. 9 Un accidente en la A-7 a la altura de Museros provoca retenciones de hasta 9 kilómetros
  10. 10

    Una avería en pleno vuelo del Falcon obliga a Sánchez a cancelar su viaje a París para reunirse con Zelenski

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Florentina Mañes, la vecina que cambió Alcublas

Florentina Mañes, la vecina que cambió Alcublas