Florentina Mañes, la vecina que cambió Alcublas

Alcublas cuenta ya con momentos muy especiales con la presentación del libro 'Florentina Mañes', una obra que rescata la vida de una vecina del municipio cuya historia había permanecido envuelta en rumores y leyendas. Florentina nació en Alcublas y emigró a Barcelona, donde contrajo matrimonio y amasó una gran fortuna a través de la compra de inmuebles que convirtió en pensiones, además de otros negocios.

Su vida siempre estuvo rodeada de comentarios, pero fue tras su fallecimiento cuando todo salió a la luz: había donado la mayor parte de su riqueza a Alcublas, con la condición de destinarla a niños, mayores y personas sin recursos.

Aquella herencia, comunicada directamente por el alcalde de Badalona al consistorio alcublano, permitió levantar el hogar del jubilado y dedicarle una plaza en el corazón del pueblo, gesto que aún hoy se recuerda con gratitud.

El libro, escrito por Paco Teruel y Pilar Mínguez, con ilustraciones de Marina Ventimilla y prólogo de Guillermo Tortajada, consigue dar forma a esa historia a través de palabras y dibujos, ante la escasez de fotografías de la época. El Ayuntamiento celebra esta publicación, que está teniendo una acogida fantástica.