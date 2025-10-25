El festival más grande de gastronomía latina se celebra en Valencia este fin de semana Sabrofest Valencia cuenta con múltiple actividades y puestos de comida

Fabiana Fuentes Valencia Sábado, 25 de octubre 2025, 13:00 Comenta Compartir

Valencia se convierte este fin de semana en un pedacito de Latinoamérica. Desde el pasado jueves y hasta este domingo, 26 de octubre, el puerto se transforma en una combinación de sabores gracias a SabroFest, el primer gran festival gastronómico de comida latina en la ciudad. En él se podrán encontrar diferentes platos típicos de varios países de América: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, México y Cuba. Por lo que esta cita promete encender los sentidos con tacos, arepas, empanadas, ceviches y tequeños.

No obstante, SabroFest no será solo una invitación al paladar. El público podrá disfrutar de pirotecnia, música en vivo con los mejores DJs, sorteos, clases de salsa y bachata y, charlas sobre la cocina latina. «Queremos que la gente venga con hambre y viva una experiencia inolvidable sin salir de la ciudad», explican desde la organización, que elige Valencia como primera sede de la feria.

Por otro lado, contará con un mercado de puestos de diversas marcas nacionales que ofrecen desde accesorios y ropa, hasta tazas, velas y productos de cuidado personal. Las personas podrán pasearse por él mientras disfrutan del ambiente.

Para los más pequeños habrá un showcooking a manos de Luis Gutierrez, un pitmaster venezolano que se desempeña como chef profesional en ahumados. Además, todos los días, el evento dispondrá de karts infantiles y cada tarde tendrán pintacaras.

Durante cuatro días la explanada del puerto (en la confluencia de Eugenia Viñes y Doctor Marcos Sopena) será el epicentro de este gran ambiente. Aunque la entrada es gratuita, los visitantes deberán pagar por los alimentos y las bebidas que consuman dentro del recinto. En cuanto a la programación, se ha ido desvelando poco a poco en las redes sociales del festival, donde está recogida en las historias destacadas para que nadie se pierda detalle (@sabrofest.es). El puerto de Valencia acoge un evento que promete ser el plan más sabroso del otoño.

Horarios y planificación

Sábado

-12h: apertura del evento

-14h a 15h: masterclass de salsa

-15h a 15:30h: showcooking

-15:30h a 16h: coctelería

-16h a 17h: batucada

-17h a 18h: masterclass de bachata

-18h a 18:15h: actuación academia

-18 a 19h: Dj Corvus

-19h a 20:30h: masterclass con bailes colombianos

-20:30h a 21: Dj Corvus

-21h a 22:30h: Orquesta

-22:30h a 23h: Dj Corvus

-23h a 00:00h: show cierre

Domingo

-12h: apertura

-13:30h a 14:30h: masterclass de salsa

-14:30h a 15h: showcooking

-15h a 16h: masterclass de baile urbano

-17:30 a 18h: charla sobre comida latina

-18h: sorteo de iphone 17

-18h a 22:30h: coctelería

-20:30h a 00:00h: showcierre