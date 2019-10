El 'aperitivo' del Festival Deleste llega al Centro del Carmen Una de las ediciones del Deleste Festival. / LP Un adelanto a lo que promete ser uno de los festivales más conocidos de la temporada otoñal LAS PROVINCIAS/EUROPA PRESS Jueves, 17 octubre 2019, 13:19

Para que la espera se haga más corta y amena, el Centro del Carmen acoge este sábado 19 de octubre un pequeño adelanto del Deleste Festival. Un 'aperitivo musical' conocido como Sona el Deleste.

La cita, gratuita, ofrece una programación y horario apta para todos los públicos y gustos. Este evento es mucho más que la antesala a la octava edición del festival sonoro valenciano. Es un punto de encuentro de lo más familiar en el corazón de Valencia, en uno de los barrios más históricos de la ciudad.

Así, las paredes del Centro del Carmen se llenarán desde las 11.30 horas y hasta la medianoche, de actuaciones musicales de grupos como Mishima, Senior i El Cor Brutal, Yawners, 121dB, L'Últim Europeu y Filipinxs.

Cómo será el Deleste

El Deleste 2019, tendrá lugar el 9 de noviembre y se renueva celebrándose por primera vez al aire libre, en el cauce del río Turia. El evento promete ser una de las citas otoñales de la temporada de festivales valencianos.

Hasta 3.000 espectadores se podrán reunir para disfrutar durante toda la jornada de los conciertos de Second y La Orquesta de Valencia, Manel, Pony Bravo, The New Raemon & Paula Bonet, Ferran Palau, Mueveloreina, Nogen y Alavedra. Con más de la mitad del aforo vendido, las entradas para el Deleste siguen disponibles a través de Wegow.