Feria del Boniato este fin de semana en Valencia: programación y horarios
El evento, que se celebra del 23 al 26 de octubre contará con más de 70 expositores
Valencia
Viernes, 24 de octubre 2025, 19:31
La famosa 'Fira del Moniato' llega a Albal del 23 al 26 de octubre para rendir homenaje a este tubérculo que desempeñó un papel crucial en el desarrollo socioeconómico del municipio en tiempos de posguerra.
El evento ocupará algunas de las principales calles de este municipio de l'Horta Sud y contará con más de 70 expositores, entre productores y artesanos, que ofrecerán stands dedicados a la degustación de productos elaborados con boniato, show cookings, actuaciones, exposiciones, talleres infantiles y mucho más. La programación completa es la siguiente:
Jueves 23 de octubre
18.00 h - Inauguració exposició art (Tania Ansio)
19.00 h - Conferència 'Historia de l'albufera'
20.00 h - Conferència 'Albal terra d'arròs' (Técnics d'Educació Ambiental de l'Albufera)
Viernes 24 de octubre
18.00 h - Conferència 'Propietats de les plantes autòctones' (Ma Antonia Molano)
19.00 h - Conferència 'El futur de la nostra Horta' (INEV)
20.15 h - Tast vins. Tiquet 9€ (José Ramón Mocholí)
Sábado 25 de octubre
09.30 h - Visita Centre d'Interpretació Racó d'Olla (Eixida: aparcament del centre)
11.30 h - Passejada en barca Albufera (Eixida: El Palmar) N° Places: 36 (tiquet 1€) (Técnics d'Educació Ambiental de l'Albufera)
De 10 a 14h - Jocs tradicionals valencians 09.30 h - Taller trencadís. Tiquet 30€ (Silvina)
11.00 h - Showcooking cuina en moniato (Pastelería Galán)
12.30 h - Conferència Model del Mig ambient en la Comunitat Valenciana' (INEV) En acabar, picaeta junt a ACIXEA
18.00 h - Inauguració fira en la pl. Constitució (La Murta, Dolçaina i Tabal)
De 18 a 21 h - Exhibició aus falconeria en la pl. de l'Església (Escuela Valenciana de Caza)
19.00 h - Conferència 'Pensaments post-DANA' en el Mercat (INEV). En acabar, es repartiran productes elaborats en moniato (Comercios Damnificados Albal)
De 19 a 22 h - Castell unflable i búfal mecànic en la pl. Constitució (Kokilandia)
22.00 h - Concert a carrec del grup '2 fan 3' en la pl. Constitució
23.00 h - Concert a cárrec de Pablo Verdeguer en la pl. Constitució
Domingo 26 de octubre
10.30 h - Conferència 'Albal circular' en el Mercat Municipal (Del Camp a la Taula)
12.30 h - Conferència 'El cicle de l'aigua' Mercat Municipal (Del Camp a la Taula). En acabar, es repartiran productes elaborats en moniato (ACIXEA)
PL. CONSTITUCIÓ
10.00 h - 'Un món imperfecte' (Tomasa i Rappela) De 11 a 14h - Castells unflables (Kokilandia)
12.00 h - Ball country (Country Line Dance Valencia)
14.00 h - Batucada (Tymbals DiPercusión Valencia)