Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet afina la previsión para el fin de semana en la Comunitat Valenciana y el Medio Maratón
Boniatos en una imagen de archivo. L.P

Feria del Boniato este fin de semana en Valencia: programación y horarios

El evento, que se celebra del 23 al 26 de octubre contará con más de 70 expositores

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:31

Comenta

La famosa 'Fira del Moniato' llega a Albal del 23 al 26 de octubre para rendir homenaje a este tubérculo que desempeñó un papel crucial en el desarrollo socioeconómico del municipio en tiempos de posguerra.

El evento ocupará algunas de las principales calles de este municipio de l'Horta Sud y contará con más de 70 expositores, entre productores y artesanos, que ofrecerán stands dedicados a la degustación de productos elaborados con boniato, show cookings, actuaciones, exposiciones, talleres infantiles y mucho más. La programación completa es la siguiente:

Jueves 23 de octubre

18.00 h - Inauguració exposició art (Tania Ansio)

19.00 h - Conferència 'Historia de l'albufera'

20.00 h - Conferència 'Albal terra d'arròs' (Técnics d'Educació Ambiental de l'Albufera)

Viernes 24 de octubre

18.00 h - Conferència 'Propietats de les plantes autòctones' (Ma Antonia Molano)

19.00 h - Conferència 'El futur de la nostra Horta' (INEV)

20.15 h - Tast vins. Tiquet 9€ (José Ramón Mocholí)

Sábado 25 de octubre

09.30 h - Visita Centre d'Interpretació Racó d'Olla (Eixida: aparcament del centre)

11.30 h - Passejada en barca Albufera (Eixida: El Palmar) N° Places: 36 (tiquet 1€) (Técnics d'Educació Ambiental de l'Albufera)

De 10 a 14h - Jocs tradicionals valencians 09.30 h - Taller trencadís. Tiquet 30€ (Silvina)

11.00 h - Showcooking cuina en moniato (Pastelería Galán)

12.30 h - Conferència Model del Mig ambient en la Comunitat Valenciana' (INEV) En acabar, picaeta junt a ACIXEA

18.00 h - Inauguració fira en la pl. Constitució (La Murta, Dolçaina i Tabal)

De 18 a 21 h - Exhibició aus falconeria en la pl. de l'Església (Escuela Valenciana de Caza)

19.00 h - Conferència 'Pensaments post-DANA' en el Mercat (INEV). En acabar, es repartiran productes elaborats en moniato (Comercios Damnificados Albal)

De 19 a 22 h - Castell unflable i búfal mecànic en la pl. Constitució (Kokilandia)

22.00 h - Concert a carrec del grup '2 fan 3' en la pl. Constitució

23.00 h - Concert a cárrec de Pablo Verdeguer en la pl. Constitució

Domingo 26 de octubre

10.30 h - Conferència 'Albal circular' en el Mercat Municipal (Del Camp a la Taula)

12.30 h - Conferència 'El cicle de l'aigua' Mercat Municipal (Del Camp a la Taula). En acabar, es repartiran productes elaborats en moniato (ACIXEA)

PL. CONSTITUCIÓ

10.00 h - 'Un món imperfecte' (Tomasa i Rappela) De 11 a 14h - Castells unflables (Kokilandia)

12.00 h - Ball country (Country Line Dance Valencia)

14.00 h - Batucada (Tymbals DiPercusión Valencia)

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  2. 2 Los funcionarios de la Generalitat tendrán una subida salarial en la nómina de noviembre
  3. 3 El balneario natural y gratuito a una hora de Valencia: «Es ideal para el otoño, sus aguas permanecen a 25 grados»
  4. 4

    Imposible una habitación de hotel en Valencia por menos de 400 euros este fin de semana
  5. 5 Adiós a los maceteros de Ribó: aprobado el catálogo de mobiliario para la plaza del Ayuntamiento y la calle Colón de Valencia
  6. 6

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  7. 7 Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria y seguirá su recuperación en su casa
  8. 8 Dos hombres hurtan una mochila en un hotel de Valencia a un turista y hallan dentro 9.000 euros en objetos y dinero
  9. 9 Llega a Valencia la fiesta de Open House: decenas de edificios singulares abren sus puertas gratis este fin de semana
  10. 10

    Aagesen, Torres y Bustinduy se suman a la irrupción de ministros antes del aniversario de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Feria del Boniato este fin de semana en Valencia: programación y horarios

Feria del Boniato este fin de semana en Valencia: programación y horarios