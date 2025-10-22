La Feria Artesanal y Comercial de Alboraya llenará el paseo de Aragón de actividades para toda la familia, gastronomía y conciertos El acto inauguración oficial será el viernes a las 19:00 h, con la visita del alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría, la concejala de Comercio, Conxa Villena, miembros de la corporación municipal y representantes institucionales, acompañados de la colla de percusión y dolçaina de la Societat Musical d'Alboraia

Alboraya se prepara para vivir la novena edición de Firalboraia, su cita anual con el comercio, la gastronomía y la artesanía y local, que tendrá lugar del 24 al 26 de octubre en el Paseo de Aragón. El evento volverá a ser un gran espacio de ocio y promoción comercial con una programación extensa y diversa diseñada para todos los públicos, además de la zona gastronómica.

El acto inauguración oficial será el viernes a las 19:00 h, con la visita del alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría, la concejala de Comercio, Conxa Villena, miembros de la corporación municipal y representantes institucionales, acompañados de la colla de percusión y dolçaina de la Societat Musical d'Alboraia.

Los juegos deportivos hinchables serán una de las atracciones principales, disponibles en horario de mañana y tarde durante el sábado y el domingo. Como en anteriores ediciones, también se instalará una galería de entrenamiento del parque de bomberos.

El escenario central también acogerá actuaciones como conciertos de grupos como Boulevard 303, Iris a Secas, Popentera y múltiples actuaciones de Rockadèmia a lo largo del fin de semana. También subirán al escenario espectáculos familiares como un show de magia y una clase de danzas a cargo del Grup de Danses Carraixet.

La gastronomía tendrá un papel protagonista con actividades como un showcooking de la concursante de MasterChef Esmeralda, talleres para hacer pastelitos de boniato con Maria Pilar Montalvo, y la elaboración de frutas de mazapán por parte de Forn Cabanyal. Se podrá disfrutar de catas de productos de la tierra ofrecidas por Vall de l'Aigua - Bioespai, de mermeladas por Flor y Nata, y de cervezas artesanales a cargo de Global Dmentes y Zeta Beer. Además, se podrá disfrutar de la horchata artesana del Club de Producto.

Para los más creativos, la feria ofrecerá una gran variedad de talleres. Estheira Joyas guiará un taller de joyas de resina, Divalentis impartirá uno de dibujo, y Dedales y Retales enseñará patchwork y costura a mano para todas las edades. English Corner dinamizará el aprendizaje del inglés mediante juegos, Rosella Cultura i Art y Vassý se encargarán de manualidades y joyería infantil, y ACEPA realizará pintacaras para los niños y niñas.

También habrá espacio para la poesía, con los recitales de Kamikaze de Versos. Y actividades relacionadas con el bienestar, como la explicación sobre masaje tailandés de Ladda Tahi Massage, o un asesoramiento de belleza a cargo de Sandra Ruiz. La Fundació Mira'm Comunitat Valenciana promoverá la inclusión con un recetario inclusivo.

La feria contará con la presencia de personajes populares como Mickey Mouse en una visita temática de Halloween y el personaje infantil Bluey, que acompañará a los juegos gigantes. Otras atracciones incluirán una caravana fotomatón, repartos de globoflèxia y golosinas por parte de Espai Tiam, y sesiones de tatuajes temporales de purpurina y extensiones glam.

La programación completa con horarios y el listado de participantes se puede consultar en la web alboraya.es.