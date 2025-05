'Fast and Furius and the F*cking Flowers': amor, flores y empoderamiento

La Rambleta se transforma entre hoy y mañana en la floristería más irreverente con 'Fast and Furious and the Fcking Flowers', comedia fresca y profundamente honesta, primera creación de Cía DeLapera, que se presenta en el marco de la Muestra de Teatro Emergente de La Rambleta.

Con una única intérprete en escena, la propia María DeLapera, la obra presenta a una florista enamorada de sus flores que recibe el peor encargo posible: hacer el ramo de novia para la boda de su ex. Solo tiene veinte minutos para recordar, llorar, reír... y florecer.

No solo recordará a su ex, sino que revivirá todas las experiencias desastrosas vividas en su frenética búsqueda por encontrar a su media naranja. Conversará con jarrones, flores y tijeras que cobran vida y encarnan a los personajes de la obra. Un viaje hilarante entre fracasos amorosos, flores y empoderamiento como punto de inflexión vital.

El montaje rompe la cuarta pared y convierte al público en confidente y cómplice. El sonido y la voz en off -como pensamiento interior de la protagonista- construyen una narrativa íntima que navega entre la comedia, el absurdo y la más pura vulnerabilidad.

Más allá del humor, 'Fast and Furius and the F*cking Flowers' ofrece una mirada crítica a los mandatos del amor romántico. A través de un enfoque feminista, cuestiona el mito de la media naranja, el miedo a la soledad y la presión, todavía presente en muchas mujeres, por encontrar un 'amor' con el que compartir el resto de sus días. Frente a esto, Cía DeLapera propone una alternativa: el amor propio.