Farhadi explora en el dolor de una familia
Penélope Cruz, protagonista de 'Todos lo saben'.
El realizador iraní saca chispas de un reparto de lujo aunque naufraga en el retrato naturalista del país
Viernes, 14 septiembre 2018

Asghar Farhadi conoce bien España. Hace quince años, el director iraní viajaba por Andalucía con su familia y su hija pequeña le preguntó por qué estaba la fotografía de un niño en la pared. El pequeño había desaparecido. La desazón que sintió el realizador le acompañó durante mucho tiempo y fue el germen de 'Todos lo saben', el filme con el que tuvo el honor de inaugurar el último Festival de Cannes. Una cinta de producción española, con actores españoles y hablada en español, dirigida por el ganador de dos Oscar a la mejor película de habla no inglesa gracias a las absorbentes 'Nader y Simin, una separación' y 'El viajante'. Penélope Cruz encarna a la protagonista, de regreso a su pueblo natal en Castilla tras vivir durante años en Buenos Aires. Allí emigró, formó una familia y ahora vuelve por un motivo feliz: asistir a la boda de su hermana. Sin embargo, tras una noche de juerga, su hija adolescente desaparece. Como en sus anteriores películas, afloran los secretos y mentiras del pasado. «Aquí los sentimientos son universales: el dolor de una madre que pierde a su hija no conoce idiomas», justifica Farhadi, que dibuja a un clan de viticultores. «Intentan hacernos creer que somos distintos, que las culturas nos separan en vez de unirnos, cuando las emociones son un territorio común de lo humano». A pesar de no hablar español, el director vivió entre nosotros durante un año y se preocupó porque todos los diálogos sonaran naturales. A sus órdenes, el casting más espectacular del año: además de Penélope, desfilan por la pantalla Javier Bardem , Bárbara Lennie, Ricardo Darín, Eduard Fernández e Irma Cuesta, entre otras primeras figuras.