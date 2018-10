Fantasía gótica Cate Blanchett, Owen Vaccaro y Jack Black. / lp Cate Blanchett estrena 'La casa del reloj en la pared' MARÍA ESTEVEZ Viernes, 12 octubre 2018, 01:15

Con tres grandes películas estrenadas este año, Cate Blanchett es la indiscutible reina de la gran pantalla. Una mujer que cuida mucho sus apariciones públicas donde el talento se combina con un enorme esfuerzo psicológico por integrar con equilibrio todas las facetas de su vida. Blanchett es una líder, y no solo por ser protagonista de los últimos grandes estrenos de la industria del cine, sino por presidir el más reciente jurado del Festival de Cannes y convertirse en adalid del movimiento #MeToo. Ayer estrenó 'La casa del reloj en la pared', una película de fantasía gótica adaptación de la novela homónima escrita por John Bellairs. Dirigida por Eli Roth, maestro del cine de terror, la cinta relata la historia de un huérfano que se muda a la casa de su tío, interpretado por Jack Black. Blanchett da vida a la vecina Florence Zimmerman, un personaje que guarda muchos secretos.

-Es un filme de terror para niños, una combinación difícil.

-Sí, soy madre de cuatro niños y creo que pueden enfrentar los temas que presenta la película y, además, pasar un rato entretenido. A mí, a su edad, me encantaban las películas de terror. Estamos en el mes de Halloween. Siempre he sido fan de las películas de horror, y poder trabajar con Eli Roth me pareció una gran oportunidad porque su sensibilidad en esta historia funciona muy bien.

-¿Qué fue lo que más le gustó del guion de esta narración?

-En general, siempre me han gustado este tipo de historias. Me siento atraída por filmes basados en literatura clásica con cierto halo de miedo en ellas. A mí no me gustan las películas con mensaje, mucho menos para niños. Es cierto que este filme habla de la soledad y como enfrentar la vida, pero lo hace sin dar una lección, sin promover un determinado mensaje.

-Ha dicho que quería trabajar con Eli Roth, ¿cómo ha sido el resultado?

-Fabuloso, una experiencia riquísima para mi creatividad. La cinta se ve increíble porque el diseño de producción es extraordinario. Mira los detalles. En cada rincón de la película hay un objeto raro que llama tu atención.