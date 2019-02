'La familia Addams' resucita en Valencia Carmen Conesa y Xavi Mira en los papeles de Morticia y Gómez durante la representación del musical basado en la popular familia. / Lighuen Desanto El espectáculo musical trae a las tablas del teatro Olympia los peculiares personajes creados por el ilustrador Charles Addams NIEVES MARCOS Viernes, 15 febrero 2019, 00:46

Durante siglos, Gómez, el padre de la familia Addams, y Morticia, la madre, han tratado de preservar los auténticos valores de su estirpe, pero algo inesperado ocurre cuando su macabra y querida hija Miércoles se enamora de Lucas Beineke, un chico dulce, cariñoso e inteligente de una familia «normal». Este peculiar clan al completo con los personajes creados por el ilustrador Charles Addams, se instalará a partir del próximo jueves, 21 de febrero, hasta el 17 de marzo en el teatro Olympia de Valencia, donde mostrarán a los espectadores que componen una de las familias más estrambóticas del universo donde estar triste supone ser feliz, sentir dolor significa alegría y la muerte y el sufrimiento son la materia de lo que están hechos los sueños.

'La familia Addams', musical compuesto por un elenco de casi treinta artistas, entre actores, cantantes, bailarines, acróbatas y músicos, está dirigido por Esteve Ferrer, y protagonizado por Carmen Conesa (Morticia), Xavi Mira (Gómez), Lydia Fairén (Miércoles), Frank Capdet (Tío Fétido), Alejandro Mesa (Pugsley), Meritxell Duró (Abuela) y Javier Canales (Lurch). También el actor valenciano Andrés Navarro forma parte del elenco en el papel del futuro suegro de Miércoles, Malcolm Beineke, y 'cover' del personaje de Gómez.

La promotora Letsgo trae esta producción directamente desde Broadway, pero adaptada al público español. «No es una traducción, es una adaptación con el objetivo de que la historia sea más cercana a los espectadores españoles», explicó en una entrevista a LAS PROVINCIAS la actriz Carmen Conesa, la Morticia de este célebre montaje.

«Llego una hora y media antes de la función para maquillarme»

- ¿Es un musical para todos los públicos o para adultos?

- Al igual que la serie de televisión es un poco para todos los públicos. La pueden disfrutar personas de todas las edades, aunque el tipo de gags están más dirigidos a los mayores.

- ¿Los números musicales son los mismos de Broadway?

- La música sí es la original, pero las adaptaciones de las letras son totalmente libres, no traducidas. Se ha hecho así para que haya un acercamiento al público español, que es una de las claves de nuestro éxito. En las letras se cita, por ejemplo a Trump y a otros políticos, como un guiño de conexión con el espectador, aspectos que se entienden más aquí.

- ¿Cómo ha preparado su transformación para convertirse en Morticia?

- Tenía la referencia de la serie de televisión de cuando era pequeña, pero sobre todo me inspiré en los cómic de Charles Addams para dar forma a como yo creía que debía ser mi personaje. Consideré necesario que Morticia debía moverse, hablar y comportarse de forma diferente a Carmen Conesa. Así que he utilizado lo leído, mi idea sobre lo que se esperaba de este personaje y las indicaciones de Esteve Ferrer, el director de la obra.

-¿Y no le ha influenciado Anjelica Huston?

- No, para nada porque no he visto la película. Quería darle mi sello personal teniendo en cuenta que se trata de un icono de la cultura del cómic y la televisióny deseaba cumplir las expectativas.

- ¿Físicamente requiere una especial preparación?

- Sí. Siempre intento hacer deporte pero para el personaje entrené mucho más para no cansarme porque bailo y canto a la vez. Tuve un entrenador personal durante varios meses para estar en forma y tener fondo.

- ¿El maquillaje de Morticia y del resto de los personajes de la obra parece muy laborioso?

- Bueno, sí. Llegamos una hora y media antes y nosotros mismos nos aplicamos el maquillaje con las explicaciones que nos dieron. En lo que sí nos ayudan es en la colocación de las pelucas.

- Haciendo honor al personaje Morticia siempre va de negro. ¿Carmen Conesa utiliza este color habitualmente fuera del escenario?

- Muy poco. Es un color que me gusta, pero no suelo vestirme de negro. Curiosamente utilizo mucho más el blanco y todos los colores claros en general.

- Hablando del elenco, ¿había trabajado antes con su compañero y marido en la función, Xavi Mira?

- No, no habíamos coincidido antes, pero es un actor esencial en el montaje. Sin Gómez, Morticia no sería la misma. La compenetración ha sido total. También es maravilloso y me entiendo muy bien con el actor valenciano Andrés Navarro, que es el 'cover' de Xavi Mira. El resto de los actores son, igualmente, admirables, y creo que 'La familia Addams' no sería lo mismo sin ellos.

- ¿Cuándo sale al escenario y ve el teatro abarrotado siente más presión o al revés?

- Yo me subo arriba. Me anima mucho ver que el teatro está lleno. A mi edad, la presión la transformo en energía positiva.

- ¿Tras 'La familia Addams' qué planes tiene?

- La gira de 'La familia Addams' va a ser larga, pero ahora también estoy combinando este montaje con la obra 'La duda' donde hago el personaje que Meryl Streep hizo en la película del mismo título.