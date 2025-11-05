Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una exposición gratuita en el centro de Valencia muestra la creación del Parque Gulliver

El Colegio Territorial de Arquitectos abre sus puertas al público hasta el 29 de noviembre

Fabiana Fuentes

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:11

La sala de Exposiciones del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV) rinde homenaje al aniversario número treinta y cinco del Parque Gulliver con una muestra gratuita sobre su construcción. Un gigante de 60 metros repleto de toboganes, escaleras y cuerdas para trepar, que se ha convertido en una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad.

El parque fue inaugurado en 1990 por el Ayuntamiento de Valencia con un diseño que combina la imaginación de artistas falleros y arquitectos. Está inspirado en el libro de Jonathan Swift y representa el momento exacto en que el gigante Gulliver llega a tierra y es atado por los diminutos habitantes de «Liliput». En la vida real, los visitantes, tanto adultos como niños, se convierten en liliputienses explorando el cuerpo del derribado.

De la mano de sus creadores, Rafa Rivera, Manolo Martín y Sento Llobell, ahora se podrá conocer cada detalle sobre este invento infantil del Jardín del Turia. También, acudirán al acto Marina Sender, presidenta del CTAV; Pablo Peñín, secretario del CTAV; Mónica Gil, concejala de Parques y Jardines y Andrés García Reche, ex Conseller de Industria, Turismo y Comercio de la Generalitat Valenciana.

En la exposición «Gulliver 35 años de un viaje», dedicada al arquitecto valenciano Rafael Guastavino, se podrán observar distintos esquemas, bocetos, paneles cronológicos y maquetas que reflejan el proceso creativo y artístico de esta obra única. Por otro lado, habrá cajas de juegos para los más pequeños y una selección

Además, se repasará su historia a través de fotografías y una selección de vídeos, sobre los momentos más importantes con las miles de familias que han pasado por el parque y su conservación con el pasar de los años. Cabe destacar que hace unos años tuvo que cerrar temporalmente para someterse a una restauración, tras el deterioro causado por el sol y la humedad.

El evento es de entrada gratuita y estará disponible hasta el 29 de noviembre. Puede visitarse en el horario habitual de apertura colegial del CTAV (de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas, y los martes y jueves también por la tarde, de 16:00 a 18:30 horas) en la calle Hernán Cortés nº6, justo en la entrada de la sede.

