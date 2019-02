Experiencia exclusiva en Hospes Palau de la Mar Tarta de chocolate blanco del restaurante Ampar. / lp El establecimiento ofrece para San Valentín una combinación de gastronomía y bienestar GPS Viernes, 8 febrero 2019, 01:16

El mejor plan para celebrar San Valentín, te lo ofrece el Hotel Hospes Palau de la Mar, exclusivo Hotel Boutique, situado en el corazón de Valencia. Disfrute de la carta de tratamientos del Spa Bodyna, quien en complicidad con la marca Cinq Móndes y usando las manos experimentadas de los mejores profesionales, te ofrecen sensaciones únicas de relax y bienestar, además podrá acceder a el spa y disfrutar de sus instalaciones. El Spa Bodyna-Natural Care te ofrece relajación y belleza, manos expertas que moldean el cuerpo y acarician la piel; lugares de calma, de agua y de silencio con aromas que, suspendidos en el aire, se recrean en el puro placer de un Momento Hospes. Podrá escoger entre una amplia gama de masajes y tratamientos a la carta o personalizados.

Para continuar con esta experiencia le ofrecen un viaje por los sabores y los aromas de su cocina. «Para esta ocasión tan especial le ofrecemos una selección de platos especialmente pensados por nuestro chef Carlos Julián Martínez y maridados por nuestro sommelier Pascual Tejada, que despertarán sus sentidos», nos explican. En un agradable ambiente, el Restaurante Ampar le ofrece un suculento menú de San Valentín, con un cóctel Kir Royale como bienvenida, seguido de dos exquisitos entrantes como son las aceitunas de foie en su hábitat (maridaje con vino blanco Manuel Manzaneque chardonnay D.O.P. Finca Élez)y un plato sorprendente como el crujiente de ibérico con gamba roja (maridaje con vino rosado Vegamar Huella de Merlot Rosé D.O. Valencia), y finalizando con un clásico de siempre como el cochinillo lacado y horneado a baja temperatura (maridaje con vino tinto Valdubón Roble D.O. Ribera del Duero). De postre se servirá la deliciosa rosa encantada, hecha de chocolate con crujientes y manzana osmotizada (maridaje con vino dulce Moscatel de Mendoza D.O. Alicante).

Se puede reservar en la web (www.hospes.com) o en el teléfono del hotel 963162884.