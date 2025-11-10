Éxito en la tercera edición del Vibra Mahou Fest
La cita volvió a llenar La Marina de música, gastronomía y cultura cervecera
Valencia
Lunes, 10 de noviembre 2025, 08:06
La Marina volvió a acoger este fin de semana una nueva edición de Vibra Mahou Fest. Miles de personas disfrutaron frente al mar de una jornada que unió música, gastronomía y cultura cervecera. En su tercera edición, el festival consolidó la propuesta de Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas, que impulsa experiencias cinco estrellas en torno a los mejores directos en la ciudad.
Durante más de siete horas de música, los asistentes disfrutaron de los conciertos de Leo Rizzi, Pole., Marmi y StormyKid, además del esperado último show de Lia Kali, que eligió el festival para despedirse de los escenarios con un directo cargado de emoción y energía. Entre concierto y concierto, La BEBE se encargó de mantener el ritmo desde la cabina.
La jornada se completó con una cuidada propuesta gastronómica, protagonizada por los foodtrucks de The Fitzgerald y Del Poble, junto a catas cerveceras y talleres de tiraje que acercaron al público la esencia de la cultura cervecera. Además, el market urbano reunió a una decena de marcas locales de moda, diseño y artesanía, consolidando al festival como un punto de encuentro entre música, creatividad y sabor.
Tras pasar este año por Valladolid, Gijón, León y Segovia, Vibra Mahou Fest volvió a demostrar en Valencia su capacidad para generar experiencias únicas relacionadas con la música y la cultura cervecera, celebrando la unión entre artistas, público en un entorno inmejorable frente al mar.