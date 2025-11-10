Éxito en la tercera edición del Vibra Mahou Fest

Chema Ferrer Valencia Lunes, 10 de noviembre 2025, 08:06 Comenta Compartir

La Marina volvió a acoger este fin de semana una nueva edición de Vibra Mahou Fest. Miles de personas disfrutaron frente al mar de una jornada que unió música, gastronomía y cultura cervecera. En su tercera edición, el festival consolidó la propuesta de Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas, que impulsa experiencias cinco estrellas en torno a los mejores directos en la ciudad.

Durante más de siete horas de música, los asistentes disfrutaron de los conciertos de Leo Rizzi, Pole., Marmi y StormyKid, además del esperado último show de Lia Kali, que eligió el festival para despedirse de los escenarios con un directo cargado de emoción y energía. Entre concierto y concierto, La BEBE se encargó de mantener el ritmo desde la cabina.

Ampliar Propuestas gastronómicas acompañarón las actuaciones musicales. LP

La jornada se completó con una cuidada propuesta gastronómica, protagonizada por los foodtrucks de The Fitzgerald y Del Poble, junto a catas cerveceras y talleres de tiraje que acercaron al público la esencia de la cultura cervecera. Además, el market urbano reunió a una decena de marcas locales de moda, diseño y artesanía, consolidando al festival como un punto de encuentro entre música, creatividad y sabor.

Tras pasar este año por Valladolid, Gijón, León y Segovia, Vibra Mahou Fest volvió a demostrar en Valencia su capacidad para generar experiencias únicas relacionadas con la música y la cultura cervecera, celebrando la unión entre artistas, público en un entorno inmejorable frente al mar.