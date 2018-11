Éxito de 'Por delante y por detrás' Los actores posan tras una función. La obra, que se está representando en el Teatro Talía, estará en cartel hasta enero GPS Viernes, 16 noviembre 2018, 00:44

Se cumplen dos meses desde las primeras funciones de 'Por delante y por detrás - Per davant i per darrere', una de las obras más longevas del Teatre Talia de Valencia y de mayor éxito. «La acogida de público y crítica nos llena de felicidad y gratitud, y os invitamos a disfrutar de una de las comedias más representadas del mundo con nuevas funciones hasta el próximo mes de enero, incluida una función muy especial para celebrar la Nochevieja y la llegada del nuevo año», nos comentan desde Olympia Metropolitana.

Tras más de 30 años en los escenarios, se ha convertido en todo un clásico que sigue más vivo que nunca. Paco Mir ha realizado una nueva adaptación del texto original de Michael Frayn, con versión valenciana de Juli Disla, y dirección de Alexander Herold.

Una comedia bilingüe en castellano y valenciano con una visión actual totalmente renovada y un nuevo reparto de actores y actrices valencianos: Vanessa Cano, Sergio Escribano, Ferran Gadea, Paula García Sabio, Nelo Gómez, Carme Juan, Paula Llorens, Miquel Mars y Sergio Villanueva. En palabras de su director, Alexander Herold, es «la comedia más divertida nunca escrita. Y esta no es mi opinión (aunque por otro lado sería lógico después de montarla nueve veces), sino una opinión ampliamente compartida por millones de personas en todo el planeta». 'Por delante y por detrás - Per davant i per darrere' se ha traducido a 28 idiomas, ha sido representada en 50 países diferentes desde su estreno en Londres hace ya más de tres décadas, y vista por más de 12 millones de espectadores en todo el mundo. En realidad, 'Por delante y por detrás - Per davant i per darrere' son dos comedias en una.