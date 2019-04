El esperado final de 'Los Vengadores' Algunos de los protagonistas de 'Vengadores: Endgame'. / NINA PROMMER/efe El universo Marvel pone el broche de oro a su historia de superhéroes en 'Endgame' J. HERRERO Viernes, 26 abril 2019, 00:24

Once años después de que 'Iron Man' soldara la primera pieza del universo cinematográfico de Marvel, el exitoso primer ciclo de esta andadura se cierra con el estreno de la última parte de 'Los Vengadores', gran orgía de acción y emoción a partes iguales que colmará las ansias de sus seguidores. Dirigida por los hermanos Russo y protagonizada por Chris Evans, Robert Downey Jr, Brie Larson, Scarlett Johansson y Mark Ruffalo, entre otros, la cuarta y última entrega de la saga ha sido concebida como un punto y aparte que funciona como homenaje global a los casi 60 años de historia de estos personajes. En los múltiples guiños a las grandes tramas históricas del cómic que no se han podido desarrollar aún en el cine radica uno de los grandes logros de esta superproducción que, con sus varios cientos de millones de presupuesto, no deja toda la magia del lado de los efectos especiales.

'Endgame' no defraudará así a quienes han visto a varios hombres ser dignos de levantar el martillo de Thor, vestir los colores y el escudo del Capitán América o cómo (al menos) una mujer se convertía en uno de los seres más poderosos de la existencia. Difícil será que no se encoja más de un corazón en las miles de salas en las que este jueves está previsto el estreno mundial cuando, por ejemplo, el espíritu del 8M se haga fuerte en alguna secuencia o se escuche el grito de convocatoria más emblemático de la colección: «¡Vengadores, reuníos!».

Las expectativas de su estreno no pueden ser mejores, después de que las tres películas previas del equipo figuren en el top 10 de los filmes más taquilleros de la historia del cine, desde que en 2012 se estrenara la primera, 'Los Vengadores', con más de 1.500 millones de dólares (1.340 millones de euros) recaudados.

La trama de 'Endgame' arranca en el mismo punto donde esta lo dejó todo, en pleno shock por la extinción de la mitad de la población del universo a manos de Thanos, el amante loco de la muerte, ahora un ente todopoderoso capaz de alterar todas las nociones de la realidad. Como ya es sabido, la posibilidad de revertir sus actos pasan por la recuperación del personaje más aparentemente anodino de todos, Ant-Man.