El espectacular Music Has No Limits vuelve a Valencia El rock, la música clásica o el gospel se mezcan en el show. / lp El revolucionario espectáculo, que se podrá ver mañana en el Palau de les Arts, regresa con aire renovado y grandes sorpresas GPS Viernes, 10 mayo 2019, 01:16

Dance, 'house', rock, funk, 'heavy metal', música clásica, gospel, jazz, e incluso ópera se mezclarán mañana, sábado, en el Palau de les Arts de Valencia, en el espectáculo Music Has No Limits, en el que sonarán canciones célebres de grandes de la música. El público asistente podrá disfrutar de algunos de los temas más populares interpretados por virtuosos en una función muy llamativa, con un sonido potentísimo y un juego de luces, vestuario y maquillaje sorprendente.

El show ya ha pasado por lugares míticos como el Lincoln Center de Nueva York o elTeatro Real de Madrid, completamente llenos; el palacio Pisani Moretta de Venecia (en donde se celebra el baile de máscaras más exclusivo del carnaval); se ha presentado ante 200.000 personas en el Bayfront Park de Miami -junto a Pitbull-, el estadio Santiago Bernabéu , México o Milán.

Ha agotado entradas en las más de 30 ciudades que integran su gira española. Diseñado en torno al concepto 'la playlist de tu vida', adapta piezas maestras de grandes éxitos que han marcado un hito en la memoria colectiva, imprimiendo sobre ellos una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente, con una ambiciosa escenografía creada al gusto de Las Vegas, Broadway o el West End londinense.

Durante cerca de dos horas, el show realiza un vertiginoso recorrido por esos grandes éxitos que se han convertido en la banda sonora de la vida de millones y millones de personas alrededor de todo el mundo. Así, Music Has No Limits es capaz de subir a un mismo escenario sonidos pop de grandes artistas como Michael Jackson o Lady Gaga junto a la música clásica de Bach, el rock de Nirvana, U2, Queen, Guns 'N' Roses o Linkin Park o la electrónica de Avicii y Laurent Garnier entre otros.

Eleazar González, director de gira de Music Has No Limits explica que han creado un nuevo lenguaje fusionando grandes himnos de todos los estilos y de todos los géneros, en un show envuelto en una escenografía espectacular. «Así -detalla- , unimos piezas maestras de la música clásica con el funk; el góspel y el rap con el heavy metal, y sopranos cantando arias de ópera con éxitos de house»-.

Añade que todo el espectáculo «está interpretado como nunca antes se había escuchado por un elenco de artistas formado por grandes cantantes, virtuosos de todos los instrumentos y expertos DJ, que se unen en el escenario creando una gran fiesta para la audiencia».

El spain tour de Music Has No Limits cuenta con el patrocinio de grandes empresas como Play Station, NH, FNAC o Just Eat.

MHNL vuelve hoy a Valencia con un espectáculo renovado, con nuevas piezas musicales abarcando todos los géneros: piezas maestras de la música clásica con funk , góspel yrap con heavy metal , sopranos interpretando grandes arias de ópera con éxitos de casa .Cantantes, virtuosos de todos los instrumentos y expertos DJ's se unen en el escenario creando una gran fiesta para la audiencia.

Diseño en torno al concepto 'la lista de reproducción de tu vida', el show de MHNL propone un viaje a través de grandes canciones de la historia de la música.La compañía se adapta a los temas que han marcado en su memoria colectiva, imprimiendo sobre ellos una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente, con una escenografía creada para competir en Broadway o Las Vegas.

Todavía quedan unas pocas entradas a la venta para el concierto de mañana, a las 21.30 horas en Les Arts que se pueden adquirir desde 28,50 euros en la web musichasnolimits.com o en oferplan.lasprovincias.es.