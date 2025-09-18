¿Eres escritor, pero no sabes cómo funciona el sector editorial? Vuelve Escrivivir

LUIS URIOS IBÁÑEZ Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:56 Comenta Compartir

Luz Gabás, Máximo Huerta, Carmen Posadas, Mamen Monsoriu, Rosario Raro y casi una treintena de autores pasarán por la tercera edición de Escrivivir, el congreso que ya se consolida en Valencia como una cita ineludible para escritores que desean profesionalizarse.

Del 19 al 21 de septiembre, el Centro Cultural de la Petxina de Valencia acogerá multitud de ponencias dirigidas por escritores de primer nivel con el fin de ofrecer las herramientas necesarias para escribir libros y no morir en el intento. Entre la programación destacan conferencias como 'Del corazón al conflicto: cómo nacen las novelas memorables', que tendrá lugar el viernes a las 19:00 horas con Carmen Amoraga; 'Todo lo que un escritor tiene que saber', de Paz Navarro y Quique Olmos a las 20:00 horas; 'El submundo de los premios literarios', con Vicente Marco el sábado a las 10:00 horas; 'Novelar el pasado para emocionar en el presente', con Luz Gabás el sábado a las 16:45 horas; 'Reinventarse escribiendo: géneros, lectores y libertad creativa', con Carmen Posadas.

A las conferencias, se suma el speed dating que Escrivivir acostumbra a organizar, con la diferencia de que este año gana en seriedad. Los autores con propuestas literarias sólidas podrán entrevistarse durante diez minutos con editores y editoras de algunos de los grandes sellos editoriales de nuestro país. Espasa, Almuzara, Contraluz, Istoría, o Sargantana son algunos de los sellos que estarán presentes en estas 'citas a ciegas' que tienen como objetivo ayudar a los nuevos autores a franquear el muro que tradicionalmente les separa de los grandes sellos.

Quique Olmos, organizador del congreso junto a José Luis Núñez, Paz Navarro y Marifer Medina, explica que el speed dating ha cambiado con respecto a años anteriores. Ahora tiene un pequeño coste, con el fin de «atraer a grandes editoriales» y de hacer asegurar que las personas que acudan «tengan propuestas literarias sólidas». La razón de ser de esta iniciativa, que, según Olmos, tiene mucho camino por delante, es «profesionalizar el sector de la escritura». Tal y como indica, en Valencia hay muchísimos escritores pero la mayoría «no sabe cómo funciona el sector editorial».