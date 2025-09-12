Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Teatro Escalante inicia una nueva temporada. GPS

El Escalante cumple 40 años con 14 estrenos y 40 compañías

GPS

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:18

El Escalante, proyecto de la Diputación de Valencia, celebra su 40ª temporada al servicio de la infancia, la juventud y las artes escénicas con una programación que reúne 40 compañías, 20 de ellas valencianas, y 236 funciones, de las cuales 150 están destinadas a la comunidad educativa con más de 30.000 butacas escolares.

La diputada delegada de Teatros, Rocío Gil, dio a conocer la nueva propuesta teatral que conmemora «cuatro décadas de historia con cuatro producciones propias con sello Escalante. Queremos que este aniversario sea inolvidable y único», destacó Gil. Por su parte, la directora y coordinadora artística, Marylène Albentosa, manifestó que al inicio de esta temporada «solo podemos dar las gracias a todos los que han hecho posible que el Escalante haya llegado hasta aquí, público, creadores, compañías... una temporada dedicada a los que hemos crecido con el Escalante y al nuevo público que se incorpora».

El Escalante, proyecto pionero en España que ha sido la puerta de entrada a los escenarios para miles de alumnos y familias, continúa apostando una temporada más por el talento local presentando cuatro producciones propias: la reposición de 'L'Aneguet Lleig', de Albena Teatre, 'Tot eixirà malament (i serà perfecte)', de Infinito Teatro; 'El Pati', de Pérez & Disla; y 'Magatzem de somnis', de Vudú Teatre. También se podrán ver dos espectáculos creados especialmente para el Escalante: 'Nadal de circ amb Escalante', de la mano de La Fam, e 'Flipa-fest', un gran espectáculo de magia con Nacho Diago. Además, el teatro de la Diputación de Valencia será el escenario del estreno de trabajos de reconocidas compañías valencianas: 'Dominare', de Maduixa Teatre, i 'Marieta', d'Horta Teatre.

De esta manera, teatro, circo, musicales, ópera, títeres, danza y teatro de objetos llenarán la 40ª temporada los escenarios del Teatre Principal, Ribes Espai Cultural, La Mutant y el IVAF.

Además, dos producciones Escalante estarán de gira en varios municipios de la provincia. 'Boira', creada per Maquinant Teatre con autoría de Aina Gimeno, y 'Princeses, cavallers i dracs. El dia que deixàrem de ser xiquets', de Bramant Teatre, con textos de Jerónimo Cornelles y Guadalupe Sáez. Ambas puestas en escena visitarán los municipios de Puçol, Benigànim, l'Olleria, El Genovés, Aldaia, Silla y Picassent.

