Entrega de los Premios Hostelería Valencia 2025

La hostelería valenciana celebró una de sus citas más esperadas: Premios Hostelería Valencia 2025. Los galardones, que reconocen la labor y el compromiso de profesionales y empresas vinculados a la hostelería local, ponen en valor este año las trayectorias destacadas de iniciativas emblemáticas, figuras relevantes y proyectos innovadores.

Estos son los premios fallados: Trayectoria profesional a Manu Ragull, CEO Grupo Portolito; Emprendedor hostelero para Román Navarro, Família Tonyina; Diseño en hostelería para el Atenea Sky; por Innovación y calidad al Nou Gourmet; en Comunicación gastronómica para Maje Martínez; en Servicio de Sala fue para Inês Correira, jefa de Sala Orobianco; por Gastronomía sostenible a 2 Estaciones; en Empresa familiar hostelera fue para el Hostal Blayet; y en Fidelidad y apoyo el sector: Bodegas Vicente Gandía en su 140 aniversario.

Mención especial merece el Restaurante Rioja, que celebrará su centenario recibiendo un reconocimiento particular.