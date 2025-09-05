«Si eres un enfermo de la música y luchas por tu sueño, al final sí se puede cumplir» Daviles de Novelda CantanteEl alicantino presenta 'El camino que elegí', un trabajo íntimo que presentará en su nueva gira, con parada mañana en la Sala Moon

Daviles de Novelda se abre en una conversación sincera para hablar de sus raíces, su familia, su estilo propio y la fuerza que lo ha impulsado a cumplir un sueño: vivir de la música. Con su primer disco, 'El camino que elegí', el artista alicantino vuelve a conectar con su esencia y prepara una gira que arranca mañana en Valencia, Sala Moon, cargada de emociones y autenticidad.

-Nació y creció en Novelda. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia en este municipio alicantino?

-En Novelda están todos mis recuerdos. He vivido siempre en el barrio de La Vereda, siempre con mi familia: hermanos y primos, que eran como hermanos. Mi padre me regaló una 'guitarrita' con 7 años y, mientras los demás jugaban al fútbol, yo estaba con mi guitarra. Íbamos por el barrio cantando, mis amigos me daban palmas y las mujeres mayores nos daban monedas para 'chuches'.

«Lo mío es de ellos, porque lo que más me llena es ver a mi madre tranquila y a mi familia sin que les falte nada»

-Entiendo que la música siempre ha formado parte de su vida...

-Sí, en mi casa siempre ha estado la música presente, sobre todo la cristiana. Mi padre era pastor evangélico y en el coro estaban mis primos. Yo aprendí viéndolos. Todo lo que sé de música, lo sé de oído, porque pasaba horas practicando hasta que aprendí, soy autodidacta en este sentido.

-¿De pequeño soñaba con subir a un escenario?

-La verdad es que sí, siempre ha sido mi sueño. Cuando conseguí convertir la música en mi trabajo me impresionó, pero era como que yo ya sabía que estaba preparado para cumplirlo. He trabajado mucho para ello.

-¿Recuerda su primera canción?

-La primera canción la escribí con tan solo 11 años. La grabé en un 'home studio' que tenía mi primo con un 'micro del Cola-cao'. Realmente nunca la subimos a ningún sitio ni la hicimos pública. De hecho, la hemos buscado, pero no la hemos encontrado. Me encantaría recuperarla porque sería un recuerdo increíble.

-¿Quién fue la primera persona que le dijo que valía la pena seguir el camino que había empezado en la música y que podría llegar lejos?

-Mi primo David. Él siempre ha apostado por mí. Venía a mi casa, me hacía cantar y me animaba a grabar. Siempre me ha apoyado.

-¿En qué momento creyó realmente que podría vivir de la música?

-Puede que ese momento fuera con el vídeo de 'Yo soy de los Fernández'. Lo cierto es que funcionó en YouTube y la gente empezó a reconocerme. Luego vino 'Mi guía' y esa canción realmente fue la que me cambió la vida. Con ella recorrí toda España y, aún a día de hoy, la cantan en los conciertos.

-¿Qué supuso ese cambio?

-Una locura. Lo que más feliz me hace es el cambio de vida en mi familia, porque vengo de una familia muy humilde, nunca hemos tenido grandes cosas, mis padres trabajaban y teníamos lo justo porque éramos seis hermanos. Vivíamos en una casa pequeña, ahora ver que le he podido comprar una casa a mi madre, que no le falta de nada... es lo que más me llena. Lo mío es de ellos.

-¿Qué significa para Daviles de Novelda 'El camino que elegí'?

-Ha sido una conexión conmigo mismo increíble. Estuve un tiempo apartado, saturado. En un viaje a Miami, en los Latin Grammy, rodeado de artistas y productores, me motivé de nuevo. Pensé: nunca he hecho un disco, este es el momento. 'El camino que elegí' simboliza todo mi camino y volver a conectar con la música.

-¿Qué encontrará el público en tu primer disco?

-Sobre todo canciones de amor y desamor, porque es lo que más me gusta cantar. También un tema muy personal, 'Sonando por tu valle', que cuenta cómo pasamos de no ser ni tener nada a cumplir nuestros sueños. Recomiendo escucharlo porque ahí pueden conocerme de verdad.

-¿Quiénes han sido sus influencias?

-En lo personal mi hermano Juan, siempre. Él ha sido mi referente, el que me ha mantenido con los pies en la tierra. En lo musical, Canelita en el flamenco y Nino Vargas en el rap. Ahora he trabajado con él y eso es un sueño cumplido para mí.

-Ha colaborado con grandes artistas del panorama musical como Becky G, C. Tangana, Omar Montes... ¿Qué significan esas experiencias?

-Para mí es un orgullo. Que se fijen en mí es señal de que vamos por buen camino. Me encanta colaborar, también con nuevos talentos. De cada colaboración aprendo algo distinto, es como fusionar dos magias.

- ¿Qué puede esperar el público de esta gira?

-Va a ser un show muy mágico, con muchas sorpresas. Habrá baile, risas, llanto... va a ser una explosión de emociones. Es nuestra primera gira sólida y estoy deseando escuchar a la gente cantar conmigo. Va a ser una emoción increíble visitar tantas ciudades. Lo cierto es que he hecho muchos conciertos, pero nunca una gira así. Estoy deseando estar con mi gente y cantar con ellos.

-¿Tiene algún ritual antes de salir al escenario?

-Siempre me quedo solo con mi hermano unos minutos, hablamos y planeamos cómo va a ir. Después rezo y pongo cada concierto en manos de Dios.

-Si pudiera hablar con el Daviles de 11 años, ¿qué le diría?

-Que siga, que está en el camino bueno. Ese es el camino que le llevará a la felicidad. que confíe en sí mismo, que trabaje mucho y que pula su estilo. Le diría lo mismo que a cualquier chaval, que no todos nacen con una varita mágica, pero que si eres un enfermo de la música y luchas por tu sueño, al final sí se puede cumplir.

-¿Has cumplido ya tu sueño?

-Sí, yo lo considero cumplido. Tengo a mi familia y eso es lo más grande. Aunque sé que aún me quedan muchas cosas por hacer.