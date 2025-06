El encanto de disfrutar de la cocina en una barraca de la huerta

CHEMA FERRER Jueves, 26 de junio 2025, 23:47 Comenta Compartir

Valencia todavía mantiene viva la tradición de su vivienda tradicional huertana, la barraca. La que inmortalizara el insigne literato Vicente Blasco Ibáñez en su novela homónima resiste el paso del tiempo gracias a un puñado de valencianos de 'soca i arrel', empecinados en que el legado de los que nos precedieron no caiga en el olvido. Un buen ejemplo de ello es la barraca que en Pinedo mantiene la familia Soler-Orient, transformada hace ya décadas en un restaurante. Le pusieron de nombre La Genuina, un lugar donde se hace bandera de la gastronomía valenciana.

Dani Soler Orient es su alma mater y ofrece una cocina donde estrictamente se utiliza el recetario valenciano, con productos de cercanía (su alacena se nutre de La Tira de Contar de Mercavalencia) y, por ende, también de temporada. Dani, gran aficionado a los vinos españoles y adalid de las bodegas de la Región Valenciana, tiene periódicamente a bien invitar a una bodega a que visite la barraca y organizar cenas maridaje con lo más selecto de sus vinos.

La noche del 19 de junio llevó a cabo uno de estos eventos con la bodega Raíces Ibéricas, los populares Pasión de Bobal (tinto y rosado), el Cava Pasión y los selectos Bercial Blanco y Tinto fueron las referencias servidas. En septiembre, se retoma el calendario con nuevas bodegas.

El restaurante posee una buena carta. No hay menú, pero nadie sale asustado de los precios que se muestran en ella, del todo asequibles. Abre de lunes a domingos. Por la noche solo los viernes y sábados. Las carnes, pescados y picaetes, cubren sobradamente las expectativas de los valencianos, que disfrutan de los arroces solo a mediodía. De la lectura de la carta destacamos los entrantes clásicos valencianos: Albóndigas de bacalao, galeras y gambitas al ajillo (en temporada), caracoles, titaina, esgarraet o escalivada... En la extensa carta de arroces y paellas destaca además de la paella valenciana, la paella de verduras, de un resultado extraordinario, sabrosa, o la suntuosa paella de langosta. El arròs en fesols i naps es de libro, es arroz caldoso en perol. Hay otro clásico seco, el arroz al horno. La oferta de pescado fresco es recomendable, además del all i pebre de anguilas y la espardenyá. Hay un suquet de rap (una especie de caldereta) de los de toma pan y moja. Entrando en los postres, crema de higos, calabaza asada, crema valenciana y no olviden preguntar por el flan de calabaza, otro de los incunables del restaurante.