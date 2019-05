Elton John en estado puro en 'Rocketman'

Su puesta de largo fue hace apenas unos días en el Festival de Cannes, y ya entonces el biopic del cantante Elton John acaparó elogios. La cinta, que lleva por título uno de los temas más célebres del músico, 'Rocketman', llega ahora a la cartelera española. Dirigida por Dexter Fletcher y protagonizada por Taron Egerton, el filme narra el ascenso del pianista al estrellato. Sin embargo, y a diferencia del edulcorado retrato que 'Bohemian Rhapsody' hacía del cantante de Queen, Freddie Mercury, 'Rocketman' no sólo ahonda en sus momentos de gloria, sino que repasa las dificultades del compositor de 'Candle in the Wind', haciendo especial hincapié en sus problemas de adicción a las drogas. Taron Egerton, que da vida al cantante, dice que es, hasta ahora, «el papel más importante de mi carrera de actor. Me siento un privilegiado y estoy honrado por haber recibido la confianza de Elton». Añade Egerton que el cantante siempre ha estado muy presente en su vida, desde que lo descubrió a los 5 años en la película 'El rey león' y luego cuando salió el álbum con sus grandes y su madre se lo compró.