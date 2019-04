Como soy de Lugo, de tierra adentro, a la mar la llamo el mar y la miro con respeto reverencial. No obstante allá por los años sesenta del siglo pasado hice mis pinitos de buceador y saqué, a pulmón libre, congrios, lubinas, pulpos y otras especies marinas. Qué bonito era el mar entonces. Qué limpio; tenía la brutalidad del niño y los encantos de una mujer fatal. Recuerdo que me decía: «Tutéame hombre de dios; no me tengas miedo; tómame, acércate más, penétrame, magréame, ámame». Me confié, le llamé la mar y estuvo a punto de llevarme con ella, de ahogarme entre sus brazos.

Soy, sí, un ictiófago desde que hice la primera comunión. Eso sí, un devorador de pescado selecto y fino. Consumo virreyes hasta el hartazgo, no le hago ascos al mero, me entusiasma el rape alangostado, el misterioso rodaballo y, entre todos ellos, el salmonete. ¡Oh, el salmonete! Cuántas cosas os podría contar del salmonete. Las cenas llaniscas con mi gente, la risa de los comensales, el trago sutil del albariño y en el plato un par de salmonetes. Todo ha cambiado para mí y también para el mar; la mar ya no es la misma, ha perdido frescura y me temo que está herida de muerte. Ya no es una real hembra, tiene los pechos caídos y el culo flácido; sus muslos son blandujos, le han salido granitos en la entrepierna y cartucheras le afean las caderas. Es una vieja ajada y repulsiva, sucia, maloliente pero, al mismo tiempo, inocente y patética. Tiene la razón de las víctimas y lo proclama en cada ola, lo grita en las borrascas y ventoleras. El hombre está matando al océano, asesinando al mar. ¿Y el pescado? El comensal lo mira con desconfianza; el anisakis puede esconderse entre los lomos y rodajas de la insípida merluza, antaño comida de enfermos. Los cocineros lo conocen, localizan, extirpan y que pase el siguiente. Pero el miedo persiste. Islas flotantes, enormes como Castilla, de plásticos y chirimbolos inútiles vagan a la deriva buscando un puerto al que arribar.

Me acerco al mar, a la mar y mi vieja amante me reconoce y se mira en mis ojos, llora en mi hombro y balbucea una queja. «Me estás matando», me dice en un susurro. Yo la abrazo y la quiero y dudo un momento; no sé si abandonarme en sus brazos, quedarme en este mundo o marcharme con ella.