Qué hacer este domingo en Valencia: ferias, exposiciones y escapadas La ciudad ofrece los mejores planes para compartir en familia o con amigos

Este fin de semana, Valencia se llena de ocio y ofrece planes para todos los gustos. Desde actividades al aire libre hasta propuestas imprescindibles para disfrutar de un tiempo en familia o con amigos. Aquí te dejamos algunas de las más atractivas para este domingo:

Feria de la Nuez y la Almendra

La Cooperativa de Viver invita un año más a vecinos y visitantes a un evento gratuito que se celebrará el domingo 16 de noviembre, de 10:30 a 14:30 horas, en el espacio NaturViver. La jornada marca el arranque de la temporada y ofrecerá frutos secos de proximidad a precio especial, actividades divulgativas y propuestas gastronómicas para todo público. Puedes consultar el programa completo aquí.

Feria Gastronómica y Artesanal

El municipio Dos Aguas celebrará la IX edición del evento este domingo 16 de noviembre a partir de las 10 hasta las 20 horas. Contará con gran variedad de puestos de comida y productos artesanales para vender. Además, habrá una serie de actividades gratuitas para todo público. Para ver la información completo haz click aquí.

Feria de Ontinyent

Se trata de una festividad que se celebra todos los años en uno de los pueblos con más vida de Valencia y que ha sido declarada de Interés Turístico Autonómico en el año 2022. Esta nueva edición contará con 40 atracciones mecánicas para todas las edades y 200 tenderetes con ofertas de alimentación, tómbolas y productos artesanales. Además, se podrá ver una muestra de choches modernos y clásicos en la Feria de Automoción. El horario el domingo será de 11:00 a 15:00 y de 16:30 a 03:00 horas. Este día los precios tendrán descuento.

Mercado de Antiguedades en el centro de la ciudad

Este fin de semana llega la oportunidad perfecta para encontrar obsequios originales para regalar estas Navidades. A pocos pasos de la Plaza de la Reina, en el Mercado de Tapineria, se podrán encontrar este fin de semana toda clase de objetos vintage, cuadros pictóricos, esculturas, plata, discos, libros, reliquias religiosas, cerámica, etc. Se podrá visitar a partir de las 11.00 hasta las 20.30 horas.

Mercado Medieval a pocos kilómetros de Valencia

La Pobla de Vallbona se prepara para acoger la novena edición del Mercado Medieval y Recreación Histórica, un evento que se ha consolidado como referente en la comarca. Contará con actividades gratuitas para todas las edades, entre ellas: desfiles, actuaciones teatrales, torneos medievales, talleres, atracciones infantiles, granja de animales, paseos en burro, etc. Además, se ha organizado la segunda edición de las fiestas de Moros y Cristianos del municipio, donde las diferentes comparsas recorrerán sus principales calles. Puedes consultar la programación completa aquí.

Exposición gratuita con más de 100 obras artísticas

Tras hacer una parada por el Palacio de San Nicolás en Bilbao, este fin de semana llega la exposición 'Clásicos y modernos' al Museo de Bellas Artes de Valencia. Se trata de una selección de casi cien obras maestras pertenecientes a la colección del BBVA (una de las más ricas del Estado español), donde se podrá apreciar el desarrollo del arte clásico durante la historia. En ella, habrán piezas de varios referentes artísticos como Goya, Pantoja de la Cruz, Murillo, van Dyck, Sorolla o Zuloaga, etc. Puedes leerlo aquí.

GP Cheste 2025

El Circuit Ricardo Tormo de Cheste celebra los días 14, 15 y 16 de noviembre el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, un evento que cierra el calendario de Moto GP y para el que se espera a cerca de 200.000 visitantes durante el fin de semana. Este es el horario completo para el domingo:

8.40-9.50: Calentamiento Moto2, Moto3 y MotoGP

10: Rider Fan Parade

10.20: Hero Walk MotoGP

11-11.45: Carrera Moto3

12.15-13: Carrera Moto2

13.51: Opening Ceremony

14-15.15: Carrera MotoGP

14.40-15.30: Invasión de pist, celebración podium MotoGP

16-17: Inicio de las actividades en el escenario de los FIM MotoGP Awards. Actuación DJ Nano

17.30-18.30: Llegada de los pilotos e invitados a la alfombra roja

18.30-19.30: Gala de premios

Escaparate de motos y bicis del Salón 2Ruedas

Para los fanáticos de las dos ruedas, el pabellón 7 Feria de Valencia acogerá por tres días una exposición de 12.000 metros cuadrados con las principales marcas de motos y bicicletas. Entre ellas destacan algunas como BMW, Ducati Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki,, Vespa, Yamaha, BH, Cube, Conor, Giant, KTM Fahrrad, Mondraker, Trek, etc.

Además, habrá una programación de actividades que incluyen pruebas de circuito y simulaciones de Moto GP. Por último, se podrá vivir en directo dicha competición, ya que se reproducirá en las pantallas del lugar. El horario el domingo será de 11.00 a 19.00 horas.

Escapadas cerca de Valencia

