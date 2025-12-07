Qué hacer este domingo en Valencia: atracciones mecánicas, ferias y un maratón La ciudad ofrece las tradicionales opciones navideñas y mucho más

Fabiana Fuentes Valencia Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:20

El espíritu navideño ya se siente en Valencia y la ciudad ofrece planes para todos los gustos. Desde actividades al aire libre hasta propuestas imprescindibles para disfrutar de este puente en familia o con amigos. Aquí te dejamos algunas de las más atractivas para este domingo, 7 de diciembre:

Ruta de belenes

Este mes de diciembre llega una de las actividades favoritas de los vecinos de Valencia: ver los belenes implantados en los alrededores de la ciudad. Desde creaciones artesanales hasta nacimientos monumentales que prometen una ruta llena de historia y creatividad acompañada de un ambiente navideño en cada rincón. A continuación, se presenta una selección de los imperdibles de este año:

-Belén del salón de cristal

-Nacimiento en la Plaza del Ayuntamiento

-Pesebre en la Plaza de la Reina

-Belén en el Mercado de Colón

-Belén de Roca en Meliana

-Belén monumental de Nuevo Centro

Para consultar la información completa, ubicaciones y horarios haz click en este enlace.

Mercado solidario en Benimaclet

Las calles de este barrio de Valencia se engalanan para vivir las fechas más mágicas del año, a las que darán la bienvenida durante el puente de diciembre con una gran fiesta y un mercado solidario. La plaza acogerá puestos donde asociaciones y colectivos locales ofrecerán productos artesanales con fines benéficos. También, durante estos días, los más pequeños podrán disfrutar de talleres pensados para ellos y de la llegada de Papá Noel y del Paje Real. Otro de los momentos más esperados será la inauguración de un Nacimiento monumental, que recrea las escenas clásicas de la llegada del Niño Jesús. Para obtener la programación completa pincha aquí.

Mercado navideño Loriguilla

Este municipio valenciano a quince minutos de la capital celebra este fin de semana su mercado navideño. La Plaza del Ayuntamiento acogerá distintos comercios y asociaciones de la localidad que instalarán sus propios puestos para ofrecer sus productos y servicios. Además, habrá un espacio dedicado a dar visibilidad a diferentes proyectos impulsados por jóvenes. Durante estos tres días, el evento contará con una programación llena de actividades infantiles como cuentacuentos, talleres de bolas personalizadas, manualidades, pintacaras y propuestas con arcilla.

Balls al carrer: actuaciones al aire libre

Durante esta jornada también vuelven los bailes regionales de Balls al carrer para llenar de música la Plaza de los Fueros, junto a las Torres de Serrano. El horario será de 10.00 a 13.30 horas aproximadamente, con cada comisión fallera ofreciendo un pase de 20 minutos, que incluye la subida y bajada del escenario y la puesta en acción, siguiendo el orden del sorteo.

Ver el maratón de 42K por la ciudad

Este domingo se llevará acabo el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich en la ciudad a partir de las 8:15h. La salida se efectuará desde la Plaça de la Marató en dirección al Puente de Monteolivete, utilizándose ambos lados del vial, mientras que la meta estará situada sobre el lago de l'Hemisfèric, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. A partir de ahí, los corredores se adentrarán en la zona de Amistat, Tarongers, Ronda Norte, Cabanyal, Avenida del Puerto, Viveros, Saïdia, Tendetes, antes de entrar en el centro histórico de la ciudad.

Espacio navideño en el Mercado de la Tapinería

A partir de esta semana, del 3 al 8 de diciembre, el Mercado de la Tapineria, ubicado a pocos pasos de la Plaza de la Reina, dedicará un espacio navideño para disfrutar en familia o con amigos. El encuentro, organizado por Gato Gordo Eventos, busca crear una experiencia inmersiva y festiva para el público, aunando tradición, gastronomía y diseño en un entorno singular. La entrada es gratuita y el horario será 11.00 a 12.30 horas por las mañanas y 17.30 a 21 horas por las tardes.

Feria de atracciones de Navidad

La esperada feria de atracciones de Navidad ya está de vuelta en Valencia hasta el 18 de enero, junto a la antigua Estación del Grao, entre la Avenida de Francia y la calle Ingeniero Manuel Soto. Este 2025 cuenta con 49 juegos mecánicos, entre opciones para adultos y cerca de una veintena para los más pequeños, además de los ya clásicos puestos de comida, tómbolas y casetas de juegos. Este fin de semana, el horario será de 17:00 a 00:00 horas.

Espectáculo de motor extremo en Paiporta

Este municipio de Valencia recibe el Frank Motor Show hasta el 14 de diciembre en la Avenida de los Naranjos, 27. Se trata de un espectáculo familiar que reúne a los especialistas de los retos de El Hormiguero desde 2016 y al coach del programa Desafío. Este incluye acrobacias, derrapes, coches sobre dos ruedas y escenas de fuego que prometen un ambiente lleno de adrenalina y diversión para disfrutar en familia o con amigos. La función de este domingo será a las 12.00h y las entradas van desde los trece euros.

Market belenista

El Mercado de Colón acoge hasta el 8 de diciembre un mercado especializado donde el público podrá admirar y adquirir toda una variedad de figuras para los belenes particulares. Además, los visitantes pueden recorrer el lugar, disfrutar del ambiente y ver el tradicional belén de tamaño real ubicado en una de las entradas del recinto.

Mercado de la Trufa en Culla

A partir de este domingo 7 de diciembre llega una nueva edición del Mercat de la Trufa Negra i Productes del Maestrat, un evento que combina la mejor gastronomía local, ambiente festivo y música en directo. Aquí, los visitantes podrán comprar trufa fresca, sin intermediarios y a precios muy competitivos. Además, habrá también aceites, mieles, quesos, embutidos, pan, repostería tradicional, frutos secos y artesanía local. El horario del mercado será de 11:30 a 13:30 horas.

Feria del automóvil

El mayor concesionario de la Comunidad Valenciana y la feria más amplia del sector de automoción de España, llega a partir del 5 hasta el 8 de noviembre. En esta ocasión, ocupará los cuatro pabellones del Nivel 2 de Feria Valencia, con una superficie total de casi 50.000 metros cuadrados dedicados al mundo del automóvil. Este año participarán 46 marcas oficiales: Alpine, Ebro, Foton, KGM, Leapmotor, Lynk&Co, Subaru, Suzuki, XPeng, Ford, BMW, Mini, Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra, Kia, Hyundai, Renault, Toyota, Tesla, Volvo, Polestar, etc.

Además, habrá un espacio gastronómico con diez food trucks de cocina internacional: comida mexicana, parrilla argentina, especialidades alemanas, crepes francesas, gofres belgas, hamburguesas y mucho más. Las entradas tienen un precio de 6 euros si son adquiridas online (en taquilla cuesta 8 euros), pero para los menores de 16 años (acompañados) es gratuita. Para este domingo, el horario será de 11:00 a 20:00 horas.

Visitar Alpuente, pueblo que se incorpora a la lista de los más bonitos de España

Alpuente, primer pueblo de la provincia de Valencia en pertenecer a la red, conserva un valioso legado histórico que se aprecia en su castillo de origen andalusí, las antiguas murallas y el trazado medieval de su casco urbano. El municipio destaca también por su acueducto, las huellas de dinosaurios halladas en su término y el interés de su museo paleontológico. Además, es conocido por su rica historia, habiendo sido un reino taifa en la época musulmana, y por su patrimonio natural y arqueológico, que incluye el Museo Paleontológico (MUPAL) y el acueducto de la Peña Cortada.