Qué hacer este domingo en Valencia: actuaciones al aire libre, gastronomía y exposiciones Este 23 de noviembre la ciudad trae consigo diferentes planes para compartir en familia o con amigos

Fabiana Fuentes Valencia Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:50 Comenta Compartir

Este fin de semana, Valencia se llena de ocio y ofrece planes para todos los gustos. Desde actividades al aire libre hasta propuestas imprescindibles para disfrutar de un tiempo en familia o con amigos. Aquí te dejamos algunas de las más atractivas para este domingo, 23 de noviembre:

Mercado medieval gratuito a media hora de Valencia

Petrés, una pequeña localidad ubicada en Morvedre, celebra la tercera edición de las Jornadas Templarias del 21 al 23 de noviembre. El itinerario contiene actividades como recreaciones históricas, talleres y manualidades, juegos infantiles, charlas, música en directo y mucho más. Por otro lado, las personas tendrán a su disposición diferentes tabernas y puestos de comida para saborear las recetas tradicionales de la época medieval. A su vez, estarán a la venta productos de artesanos del hierro, cuero, madera, joyería y perfumería. El horario el domingo será de 10.30 a 19.00 horas. Consulta la programación completa aquí.

Mercado de segunda mano gratuito en Ruzafa

Este domingo 23 de noviembre llega una nueva edición del Flea Market bajo el lema «Revive el pasado, encuentra tu tesoro». Como novedad, esta vez el mercadillo contará con dos plantas. En los puestos se podrá encontrar de todo un poco: ropa, calzado y complementos, libros, cómics, vinilos, películas, juguetes, decoración, objetos de coleccionista, packs sorpresa, antigüedades y mucho más. El evento se lleverá a cabo en las instalaciones de Black Bottom, ubicado en la calle Jubi, 4 y estará disponible a partir de las 11 hasta las 19 horas.

Balls al carrer: actuaciones gratuitas al aire libre

Durante esta jornada también vuelven los bailes regionales de Balls al carrer para llenar de música la Plaza de la Merced, ubicada en el centro de la ciudad. El horario será de 10.00 a 13.30 horas aproximadamente, con cada comisión fallera ofreciendo un pase de 20 minutos, que incluye la subida y bajada del escenario y la puesta en acción, siguiendo el orden del sorteo. Las que se presentarán este domingo son las siguientes:

-Duque de Gaeta-Puebla de Farnals

-Salvador Giner-Gregorio Gea

-Costa y Borrás-Agustina de Aragón

-Ministro Luis Mayans-Platero Suárez

-Cruz-Mislata

-Hierros-Juan Bautista Perales

-Tomasos-Carlos Cervera

Academia de dinosaurios para niños

El Caixaforum ofrece a partir de este 22 de noviembre hasta el 14 de diciembre un taller para niños dentro de la exposición «Dinosaurios de la Patagonia». Se trata de una academia en la que los más pequeños pasarán por diferentes pruebas para saber cuál tipo son: ¿herbívoro o carnívoro? ¿con una cola enorme o sin ella? ¿grande o pequeño? ¿con o sin cuernos? Estas actividades participativas les permitirán conocer y descubrir las diferentes características adaptativas de estos animales prehistóricos y compararlas con los animales actuales. El horario el sábado será de 11 a 14 h y de 17 a 20 h.

Cuina oberta: menús especiales por toda la ciudad

Valencia vuelve a calentar sus fogones con una nueva edición de Cuina Oberta, el certamen gastronómico que ofrecerá menús especiales en más de 70 restaurantes de la ciudad. Durante diez días, los comensales podrán disfrutar desde los arroces tradicionales y la cocina mediterránea «más auténtica» hasta fusiones internacionales, tapas creativas y menús de autor. Entre los participantes están varios de categoría Gourmet y otros con estrella Michelin, por lo que los menús van a partir de los 28 hasta los 100 euros. Esta edición se celebrará del 20 al 30 de noviembre. Para más información pincha aquí.

Bisutería, fósiles y piedras preciosas en una feria gratuita

Este fin de semana regresa Minerval, la feria internacional de minerales que se celebra anualmente en la ciudad de Valencia. El evento contará con la participación de 40 presentadores que viajan desde distintas partes de España para ofrecer sus productos. Aquí los visitantes podrán encontrar piedras coleccionables, decoración, fósiles, bisutería, gemas, figuras ornamentales y mucho más. Se llevará a cabo en el comedor de las Escuelas San José Jesuitas y el horario el sábado será de 10.00 a 20.00 horas.

Arte urbano en el Mercado de Tapineria

Este sábado y domingo la comunidad creativa «Somos los del 24» celebra su primera exposición colectiva en el Mercado de Tapineria, a pocos pasos de la Plaza de la Reina. El grupo está conformado por 19 artistas de diferentes nacionalidades que a través de la pintura plasman sus emociones y experiencias. Esta es una oportunidad imprescindible para los amantes del arte, aquí podrán disfrutar de un buen ambiente y comprar piezas auténticas. La entrada es gratuita y será durante todo el día.

Japan weekend

El mayor evento de cultura k-pop del país regresa a Valencia este fin de semana durante su gira 2025/2026. Las actividades más atractivas incluyen talleres, charlas, masterclass, competiciones, exhibiciones de danza, exposiciones, firmas, photocalls y música en vivo. Además, contará con la participación de varios invitados especiales como la cantante y actriz de doblaje Sasaki, la ilustradora española Alos y la pareja cosplayers Exion y Yuko. Estará ubicado en la Av. de les Fires, Pobles de l'Oest, 46035 y el horario el domingo será de 10 a 19 horas. Las entradas pueden adquirirse en la página web de la organización.

Feria del Cava en el Mercado de Colón

La décima edición de la Feria del Cava Valenciano tendrá lugar en el Mercado de Colón con la participación de las siete bodegas que forman parte de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena. El evento nació con la vocación de dar a conocer a los habitantes sus mejores cuvées. Este año, todos los participantes presentarán novedades, algunas en lo referente a nuevas añadas y otras en forma de nuevas etiquetas que se postulan entre los espumosos más exclusivos que se elaboran en toda España. El evento será el domingo hasta las 15h y los tickets van a partir de los 20 euros. Obtén más información en este enlace