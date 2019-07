Diversidad de propuestas en Albufera al Plat Tosta de Esgarraet valenciano en A Contracorriente. Hasta el 28 de agosto una veintena de restaurantes valencianos participan en la IX edición de las jornadas gastronómicas CHEMA FERRER Sábado, 20 julio 2019, 00:20

La IX edición de las jornadas gastronómicas Albufera al Plat dieron comienzo el día 12 y continuarán hasta el próximo domingo 28 de julio en una veintena de restaurantes valencianos. Las cervezas Estrella Galicia y los vinos de Bodegas Protos, su verdejo blanco y el crianza de tinta del país acompañarán los menús servidos, siempre a base de productos valencianos de la huerta o basados en el recetario tradicional. La cocina de la Comunitat Valenciana goza de gran prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, y no vamos a ser menos en la propia 'terreta' de que disfrutemos de ella sumergiéndonos en sus productos agroalimentarios y en sus técnicas de cocina originales. Estas se preparan con ingredientes naturales como el aceite, las verduras, las especias, las frutas, la carne fresca de pelo y pluma o el pescado, y sobre todo arroz, mucho arroz. A todo ello se le añaden las frutas veraniegas y los postres reposteros de tradición. No cabe duda que el arroz es el gran protagonista, encabezando buena parte de los menús propuestos e incluyendo desde la paella del cánon hasta las paellas creativas, que denominaremos 'salvajes'. En estas lo que se pretende es que haya armonía entre sus ingredientes y que el resultado final sea un grano suelto y en su perfecto punto de cocción. De los menús presentados por este selecto elenco de chefs valencianos destacamos auténticas propuestas donde el producto y la tradición prevalecen. El Canyar sirve un Arrós a Banda de los de verdad, Raúl Magraner presenta su mojama de Carpa, las Clóchinas Valencianas de En Boga son difícilmente superables, la Llisa preparada de Palace Fesol, el Arroz de Brascada de Pepe Ferrer (no estamos locos), es una delicatesen, All i Pebre con mayúsculas en La Sequiota, y de su vecino, el Mateu la Espardenyá, para el que todavía no la comnozca..., y de postres también los tenemos, para muestra el Arnadí revisionado de Bodega Tofolet o en Florazar de Cullera la Horchata y Fartons (trampantojo que supera la realidad). Pasemos a la acción y que las palabras se conviertan en realidades. Toda la info tecleando Albufera al Plat de LAS PROVINCIAS.