Disfruta de este Halloween en AQUA Multiespacio

Tras un largo e intenso verano, el otoño va tímidamente llegando a la ciudad.

Sábado, 25 de octubre 2025, 01:14

El centro comercial Aqua Multiespacio se está preparando para convertir el cambio de estación en un viaje apasionante, y sus tiendas de moda ya están llenas de las últimas tendencias.

Durante el último año el centro ha experimentado varias reaperturas llevando a sus locales la mejor imagen, ampliando espacios y continuando en la línea de evolución constante que nos tiene acostumbrados. A las reformas integrales de Oysho, Women`Secret, Stradivarius o Massimo Dutti, este año se unieron la apertura del restaurante Saona, un restaurante que lleva en su ADN el amor por el Mediterráneo, que pretende homenajear el estilo de vida mediterráneo a través de un equipo de buena gente que busca complacer al cliente y hacerle sentir a gusto siempre, y el local Moment Bubble Tea, especializado en la oferta de té con burbujas, y muy popular por sus combinaciones de gofres y smoothies.

Por otro lado, para celebrar Halloween como se merece, Aqua Multiespacio ha organizado diversas actividades pensando en los peques de la casa, e instalará un «escalofriante» Túnel del Terror desde el viernes 24 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre. Además, las tardes de los días 31 de octubre y 1 de noviembre, todos los niños y niñas que vayan disfrazados podrán participar en un fantástico Truco o Trato y recoger sus chuches en los locales colaboradores. Por último, LEGO Fan Factory tendrá actividades especiales durante esos días (más información y horarios en aqua-multiespacio.com).

