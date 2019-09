'Descabellado', la mágica gira de Jandro Jandro ofrecerá mañana una única función en el teatro de la Rambleta. / lp El mago y humorista inicia mañana, sábado, en la Rambleta de Valencia su nuevo espectáculo con números no vistos en televisión NIEVES MARCOS VALENCIA. Viernes, 20 septiembre 2019, 00:35

Jandro, el prestigioso ilusionista, humorista y actor es profeta en su tierra, Valencia, también en el resto de España donde son muy celebradas sus actuaciones en 'El Hormiguero', y recientemente ha encandilado de la misma manera al público de Estados Unidos donde ha logrado el hito de actuar en Las Vegas junto a los célebres ilusionistas estadounidenses Penn y Teller. El mago valenciano traerá sus espectaculares números mañana, sábado, a la Rambleta de Valencia en una única actuación llena de humor con la que comenzará la gira de su espectáculo 'Descabellado'.

- En sus actuaciones están presentes la magia y el humor, ¿en su espectáculo 'Descabellado' sigue esta pauta?

- Sí, sí, claro, pero también combino sensaciones y emociones. Es un show que comprende desde grandes ilusiones a magia cómica muy visual y donde se producen muchas risas entre el público de todas las edades. También hay momentos muy emocionantes.

- ¿Y por qué el título 'Descabellado?

- Lo llamo así no por mi melena (risas), sino porque es un compendio de efectos e ideas muy locas, que no he hecho en televisión porque quiero que sean en directo con el público.

- Los espectadores cuando vemos un truco por televisión parece que no acabamos de creérnoslo, pero en el teatro no es lo mismo.

- Es verdad y lo entiendo porque en la televisión hay una barrera física y el espectador puede pensar que el número está preparado o que yo hablo con el actor y estamos compinchados cuando no es así. Sin embargo, en el teatro, y eso es muy bonito, los asistentes si quieren salen al escenario, me ayudan a probar cosas, a tocarlas, a elegirlas.... Esto lo hace más humano, sobre todo en un momento en el que el mundo es muy tecnológico. Pero además, permite que cada actuación sea diferente. Es más auténtico

- ¿A su show trae algún truco que le resultara su preparación especialmente complicada?

- Sí, sí. En 'Descabellados' presento un número que he tardado en desarrollarlo un año más de lo previsto porque no salía bien. Sí que se resisten algunos trucos más de lo que los espectadores creen.

- Recientemente ha recibido el codiciado trofeo internacional del programa americano 'Fool Us', ¿como surgió lo de presentarse?

- Es que me hacía mucha ilusión. En este programa, 'Fool Us', que significa algo así como 'Engáñanos', van magos de todo el mundo a los que hay que engañar, además de al público. Pero sobre todo tienes que conseguir que los grandes ilusionistas Penn y Teller, que son unas eminencias en este género en Las Vegas, no consigan desenmascarar el truco y así ganas.

- ¿Qué truco presentó en 'Fool Us'?

- Fui con una propuesta algo curiosa porque se trataba de un truco inacabado. Lo empecé en España con Juan Tamarit y tenía que acabar en Las Vegas con Penn y Teller. Funcionó muy bien, les encantó y me entregaron el trofeo.

- Pero además, después ha actuado con estos magos en su show americano.

- Es cierto, estuve la semana pasada con ellos actuando en su espectáculo teatral y me invitaron a cerrar su show en Las Vegas. Fue maravilloso.

- Me está hablando de magos como Juan Tamarit, Penn, Teller... ¿Hay alguno por el que sienta más admiración?

- En España el mago por excelencia es Juan Tamarit. Si no hubiera sido por él ni yo ni creo que muchos otros magos actuales tendríamos esta profesión ahora. De las nuevas generaciones también admiro a Yunke, que tiene el espectáculo más grande de Europa. También hay otros como Héctor Mancha o Miguel Muñoz que son geniales.

Tras la Rambleta de Valencia donde tiene previsto volver más adelante, Jandro ofrecerá su espectáculo con números inéditos en Valladolid, Bilbao, Murcia, Barcelona y Madrid, entre otras ciudades.