Dénia: Disfruta de su ciudad, su naturaleza y su gastronomía sostenible

El otoño en Dénia nos muestra sus paisajes de una forma que no se puede ver en otra época del año. Sus amaneceres y atardeceres llenan de tonalidades el cielo y tiñen los entornos de calma y belleza e invitan a pasear por las playas de Dénia y disfrutar del estado natural de las mismas.

Ahora es momento de ver la posidonia oceánica en la orilla de las playas, que evita la regresión marina y nos recuerda lo afortunados que somos por tener su presencia en nuestras costas. Porque la posidonia no es un alga, aunque se le pueda parecer. La posidonia oceánica es el pulmón del Mediterráneo: un metro cuadrado de pradera de esta planta marina produce aproximadamente 10 litros de oxígeno diario. Su presencia es signo de salud submarina, de refugio y alimento para peces, de vida. Grandes praderas de posidonia ocupan diversos fondos marinos de Dénia.

En Dénia se sitúan playas muy diversas, todas ellas cuentan con el certificado de gestión de calidad ISO 9001 y el de gestión medioambiental, ISO 14001. Además, están reconocidas con la bandera Qualitur y muchas de ellas también están certificadas con la bandera azul.

Si quieres pasear por las playas, te sugerimos dos experiencias muy diferentes: por un lado, entra en contacto con la arena y el agua paseando por la orilla de las playas del área de Les Marines. Por otro lado, cálzate unas zapatillas de deporte y vete a la zona de Les Rotes: recorre el paseo marítimo de la playa de arena de la Marineta Cassiana (donde también puedes pisar la arena sin zapatillas) y luego continúa por el empedrado que recorre las calas rocosas de Les Rotes y déjate sorprender por la belleza del paisaje y sus aguas cristalinas. Estamos ante la Reserva Marina del Cap de Sant Antoni. Una zona protegida por su alto valor ecológico. Veremos cormoranes moñudos sobre las rocas que sobresalen junto a la costa, aves diversas sobrevolando el Mediterráneo, acantilados infinitos y adivinaremos la riqueza de su fondo marino, ya que en estas aguas habita una gran cantidad de especies marinas y es lugar de paso de tortugas, delfines e incluso ballenas. En el último tramo de Les Rotes hay un observatorio de aves y cetáceos que expone las diferentes especies que se pueden visualizar en la Reserva. La zona de Les Rotes se extiende a lo largo de aproximadamente 5 kilómetros y no tiene pendiente.

Conoce los espacios naturales y la gran diversidad de actividades que puedes realizar. Entre ellas, te destacamos las que dejan huella de carbono cero: senderismo, cicloturismo, excursiones en kayak, marcha nórdica, visitas guiadas interpretativas de ecoturismo, etc. Visita la sección de la web turística institucional www.denia.net -sección de naturaleza y turismo activo- para ver toda la oferta.

Dar un paseo a pie por el casco urbano te descubrirá su historia y sus rincones. El castillo, en pleno centro, es prueba de su riqueza histórica. Descúbrela en sus muros, arcos y torres. En el barrio del «Centro Histórico» se sitúan el ayuntamiento -cuya fachada de piedra tosca te sorprenderá-, el Museo Arqueológico de la ciudad, en la calle Cavallers, y al lado, el Museo Etnológico, que muestra la Dénia del siglo XIX enriquecida por el comercio de la uva pasa. La oferta museística se completa con el Museo del Juguete, en el Centre d'Art l'Estació, una muestra de la industria juguetera que se desarrolló en Dénia a principios del siglo XX y, como colofón, el Museu de la Mar, en pleno puerto, en las instalaciones de la antigua lonja, expone piezas arqueológicas y etnológicas relacionadas con el mar.

Recorre también el barrio marinero de «Baix la Mar», con sus placitas pintorescas y sus calles peatonales.

En la fachada marítima y las escolleras se ubican los puertos deportivos de Dénia, que cuentan con excelentes vistas y oferta deportiva, gastronómica y comercial.

Antes de venir, no olvides consultar la agenda cultural en la página web www.denia.net y participar en actividades organizadas.

Y como la actividad física abre el apetito, estás en el lugar idóneo. La gastronomía en Dénia es el eje de unión para todo, porque la esencia de Dénia es su gastronomía. No en vano es Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO. Una distinción que no solo es un sello de calidad, sino que también es un compromiso por una gastronomía sostenible, respetando su materia prima, poniendo en valor el trabajo de sus productores, pescadores y sus chefs, así como cuidando de sus paisajes.

Como marca que diferencia los productos de proximidad y servicios comprometidos con la cultura agro-alimentaria local y comarcal hallarás la marca Bancalet. Más de 50 empresas y servicios turísticos ya disponen de esta marca que pone en valor el producto autóctono. Infórmate en https://bancalet.com

Como evento gastronómico que pone en valor la gastronomía propia, a finales de septiembre se celebra el festival gastronómico D*na Festival Dénia, el acontecimiento gastronómico más esperado del año que incluye talleres gastronómicos, showcookings de chefs de prestigio, así como puestos de productores y restaurantes locales que te descubrirán la gastronomía local. Infórmate en www.dnafestivaldenia.com.

Conoce los restaurantes y espacios gastronómicos de Dénia y vive el ambiente distendido que proporciona una buena comida, un buen entorno y una buena compañía. Descubre sus platos tradicionales y platos innovadores, según tus preferencias. Visita una bodega y degusta sus vinos. Recorre los mercados de Dénia y alrededores, con productos de la huerta y de kilómetro cero. Y, en definitiva, vive una vida sostenible en Dénia, cuidando y respetando sus espacios, conociendo sus tradiciones y llenándote de energía saludable.