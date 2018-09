'Por delante y por detrás' Viernes, 21 septiembre 2018, 00:43

Una de las comedias de más éxito y una declaración de amor hacia el mundo del teatro. La nueva versión de 'Por delante y por detrás / per davant i per darrere' se encuentra en el Teatro Talia de Valencia (Caballeros, 31) en una función bilingüe y dispuesta a que el público no pare de reír. Un clásico que sigue más vivo que nunca tras más de 30 años en los escenarios. Hasta finales de mes.