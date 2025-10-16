Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cyborg, un viaje alpasado y al futuro...desde el presente. GPS

Cyborg, maravilla bajo la carpa

El Circo Raluy Legacy aterriza en Campanar con su nueva producción, un espectacular viaje entre el pasado y el futuro

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:11

Comenta

GPS. El Circo Raluy Legacy vuelve a Valencia y lo hace por todo lo alto. Tras dos años de ausencia, la carpa más emblemática del panorama circense regresa con 'Cyborg', una producción que redefine los límites entre lo humano y lo máquina, entre la nostalgia del circo clásico y el asombro del futuro.

A partir del 5 de diciembre y hasta el mes de febrero, el barrio de Campanar acogerá esta nueva aventura que combina riesgo, fantasía y humor a partes iguales.

El nuevo espectáculo es un viaje en el tiempo que juega con la imaginación del público. Equilibristas que parecen desafiar la gravedad, criaturas robóticas, acrobacias imposibles y un universo visual que brilla con una energía casi cósmica. Todo ello acompañado de esa esencia artesanal y familiar que ha hecho del Raluy un referente internacional. «Más que un espectáculo es una experiencia sensorial que nos lleva a un universo lleno de personajes irreales, magnéticos, casi robóticos, atrevidos... Veréis actuaciones de mucho riesgo, criaturas inesperadas, máquinas que rugen, equilibrios imposibles, vuelos espaciales, y cómo no, mucho humor», comenta Louisa Raluy, codirectora del circo.

No es casualidad que el Circo Raluy Legacy acabe de recibir la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España, un reconocimiento a su impecable trayectoria y a su empeño por mantener vivo el arte circense con un lenguaje contemporáneo.

La nueva carpa se instalará en el solar de Maestro Rodrigo con General Avilés, frente al supermercado Lidl de Campanar. Las entradas ya pueden adquirirse de forma anticipada en www.circoraluy.com, con descuentos especiales hasta el 30 de octubre.

Entre luces, engranajes y corazones que laten al ritmo del riesgo, Cyborg promete reconciliar el alma del circo con el pulso de la era digital. Una propuesta que recuerda que, incluso en tiempos de inteligencia artificial, la magia más pura sigue siendo profundamente humana.

