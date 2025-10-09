Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Desfile. © CIRCO RALY LEGACY

'Cyborg' llega a Vinaròs

El Circo Raluy Legacy regresa a la ciudad castellonense con un nuevo show brillante, rotundo e innovador

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:51

GPS. El próximo 16 de octubre y tras dos años de ausencia, el Circo Raluy Legacy vuelve a Vinaròs y lo hace presentando su nueva producción 'Cyborg'; un show brillante, rotundo e innovador que pone a prueba los límites humanos.

«Más que un espectáculo es una experiencia sensorial que nos lleva a un universo lleno de personajes irreales, magnéticos, casi robóticos, atrevidos... Veréis actuaciones de mucho riesgo, criaturas inesperadas, máquinas que rugen, equilibrios imposibles, vuelos espaciales, y como no, mucho humor», comenta Louisa Raluy, codirectora del circo.

A partir del 16 de octubre y hasta el 26, Vinaròs podrá disfrutar del espectáculo que ya ha cautivado a más de 350.000 espectadores en sus primeros meses de gira.

Energía y talento

La nueva producción cuenta con un equipo de profesionales con capacidades sorprendentes, que desbordan energía y talento. Los Segura, con una demostración de intrépida acrobacia nos presentan El Globo de la muerte. Volveremos a disfrutar de Dimitri que nos guiará por el espectáculo a su peculiar manera, mientras que Bigotes y Pietro se encargan de crear sonrisas.

Más impresionantes que nunca, las hermanas Raluy; Niedziela y Emily vuelven con su trepidante número de patines acrobáticos totalmente renovado, después de tres años fuera de los escenarios, las veremos nuevamente a la pista con una coordinación impecable y un equilibrio sobrehumano. Veremos, por primera vez en el país, como los internacionales Legión Malambo ponen a prueba destreza y resistencia en su mejor performance.

Además, el público se dejará cautivar por artistas como The Blue Angels con su perfecta coreografía aérea y sus movimientos llenos de flexibilidad y armonía, o como Sophelia que, misteriosa e hipnótica, bien seguro seducirá al personal. Estas son solo algunas de las sorpresas que espera a todo aquel que se acerque a disfrutar de 'Cyborg'.

«Estamos delante de una puesta en escena arriesgada, revolucionaria y atrevida. Todo ello arropado por una brillante coreografía y un impactante vestuario», comenta Kerry Raluy, codirectora del circo.

'Cyborg' es «un cyberespectáculo lleno de valores humanos, donde la evolución del circo se encuentra con la revolución del arte», concluyen.

