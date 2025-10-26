Cortylandia empieza su cuenta atrás y pone fecha al comienzo de la Navidad La atracción estará abierta en Madrid hasta principios de enero

«Cortylandia, Cortylandia, vamos todos a cantar, alegría en estas fiestas porque ya es Navidad». Esta pegadiza letra de la canción que acompaña a una de las atracciones más icónicas de la Navidad en Madrid está más cerca de empezar a escucharse este año 2025. Cada año El Corte Inglés de Preciados da el pistoletazo de salida a la Navidad con la inauguración de Cortylandia, el clásico espectáculo navideño que, desde hace casi medio siglo, llena de ilusión las calles del centro. Un cuento animado a gran escala que se convierte año tras año en una cita ineludible para los más pequeños.

Este 2025 empezará a funcionar desde finales de noviembre (el viernes 28 es la fecha elegida) hasta el 5 de diciembre, cuando cede su protagonismo a la Cabalgata de Reyes y apaga sus luces, su movimiento y la musiquilla que sacude las cabezas de niños y mayores sin descanso. En cualquier caso, es indicutible que el espectáculo se ha consolidado como una tradición navideña imprescindible en Madrid, al mismo nivel que las luces de la Gran Vía o el mercadillo de la Plaza Mayor.

Cada año, un montaje diferente

El año pasado, miles de familias se reunieron frente a la fachada del emblemático edificio para disfrutar del montaje protagonizado por un enorme reloj de cuco suizo, rodeado de animales del bosque —ardillas, pájaros, conejos, ratones y zorros— que tocaban instrumentos musicales y vestían trajes invernales inspirados en los Alpes. Este año, Cortylandia ya está en plena fase de montaje y promete volver a sorprender con una nueva historia llena de magia, música y fantasía.

La historia de Cortylandia comenzó en 1979, cuando El Corte Inglés decidió decorar su fachada de Preciados con un montaje inspirado en las atracciones de Disney World.

Para la primera edición, se utilizó una auténtica máquina de tren que había funcionado en el Parque de Atracciones de Madrid. Aquella idea, nacida en el departamento artístico del centro comercial, pretendía dar a conocer la ampliación del edificio y crear un punto de encuentro familiar en plena Navidad.

Fechas, horario y ubicación Cuándo: desde el 28 de noviembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026 Dónde: El Corte Inglés Preciados-Callao Dirección: Calle de Preciados, 3, 28013 Madrid Zona turística: Sol / Gran Vía

Desde entonces, Cortylandia solo se ha interrumpido una vez, en 2020, debido a la pandemia. Aun así, ese año la fachada se iluminó y se proyectó un cuento de Navidad en pantalla, manteniendo viva la tradición.

Lo que muchos desconocen es que Cortylandia se prepara durante todo el año. El proceso arranca con el diseño de la maqueta y los primeros bocetos, y continúa con la creación de los personajes, sus movimientos y la iluminación. Hacia el mes de agosto, los artesanos comienzan a modelar cada figura y a ensayar sus articulaciones. En los últimos meses se lleva a cabo el montaje, el transporte y las pruebas técnicas que dan vida al espectáculo. El resultado es un cuento animado a gran escala, donde cada detalle está pensado para emocionar tanto a niños como a adultos.