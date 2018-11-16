Comunitat Valenciana , un destino amable

LA COMUNITAT VALENCIANA ES UNA TIERRA DE CONTRASTES. ES ABIERTA, DIVERSA, PLURAL, ACOGEDORA Y LLENA DE MATICES. SIN EMBARGO, HAY UN VALOR QUE NOS HACE ÚNICOS Y NOS POSICIONA FRENTE A OTROS DESTINOS COMPETIDORES: LA HOSPITALIDAD.
NO PODEMOS OLVIDAR QUE EL TURISMO ES UN SECTOR CON UN IMPORTANTE PESO ECONÓMICO EN LA COMUNITAT VALENCIANA, QUE ADEMÁS HA SABIDO RESISTIR DURANTE LOS PEORES AÑOS DE LA CRISIS ECONÓMICA. EL TURISMO, Y TODOS AQUELLOS QUE CONTRIBUYEN CADA DÍA A PRESENTAR ANTE EL MUNDO NUESTRA MEJOR VERSIÓN, SE HA MANTENIDO FRENTE A TODOS LOS CONTRATIEMPOS GENERANDO RIQUEZA, EMPLEO Y UNA IMAGEN POSITIVA DE NUESTRO DESTINO. SIN EMBARGO, NO PODEMOS CONFORMARNOS CONTANDO TURISTAS NI RELAJARNOS POR LOS BUENOS DATOS OBTENIDOS. NUESTRO OBJETIVO ES CONTINUAR IMPULSANDO ACCIONES QUE NOS AYUDEN A FIDELIZAR AL TURISTA Y A MEJORAR NUESTRA POSICIÓN EN UN MERCADO CADA VEZ MÁS COMPETITIVO.
NUESTRO CARÁCTER ABIERTO, MEDITERRÁNEO, ALEGRE Y ACOGEDOR NOS DEFINE Y NOS REPRESENTA. SIN DUDA ES NUESTRO MEJOR ATRIBUTO, EL QUE NOS APORTA VALOR. POR ESO, DESDE TURISME COMUNITAT VALENCIANA SE HA PUESTO EN MARCHA UNA CAMPAÑA PARA DESTACAR QUE SOMOS UNA SOCIEDAD HOSPITALARIA, DONDE TODO AQUEL QUE VIENE BUSCANDO UNA EXPERIENCIA ÚNICA ES ACOGIDO DE LA MEJOR MANERA POSIBLE.
El turismo es un sector con un importante peso económico
ESTE PROGRAMA SE ACOMPAÑA DE MÁS DE 200 ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A TODOS AQUELLOS SECTORES QUE, DE UNA U OTRA FORMA, PARTICIPAN EN LA CADENA DE ATENCIÓN AL VISITANTE. UNA SONRISA, UN GESTO AMABLE, SON ACCIONES QUE NOS DEFINEN Y QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL TURISTA Y DE LA IMAGEN DE MARCA DE NUESTRA COMUNIDAD. TODOS TENEMOS UN PAPEL QUE DESARROLLAR COMO EMBAJADORES DE HOSPITALIDAD, TODOS TENEMOS LA CAPACIDAD DE CONTRIBUIR A QUE EL VISITANTE SE VAYA CON LA MEJOR DE LAS SENSACIONES, CON EL RECUERDO DE HABER VIVIDO UNA EXPERIENCIA ÚNICA. NO ES MOMENTO DE HABLAR DE TURISMOFOBIA, SINO DE REIVINDICAR NUESTRA TURISMOFILIA, NUESTRO AMOR POR EL QUE VIENE DE FUERA, POR EL QUE NOS ELIGE PARA QUE LE DEMOS LA OPORTUNIDAD DE CONOCERNOS MEJOR.
TENEMOS GASTRONOMÍA, PATRIMONIO, HISTORIA, FIESTAS Y TRADICIONES, PAISAJE, MÚSICA, PLAYAS, PERO SOBRE TODO TENEMOS LA CAPACIDAD DE SER UN DESTINO HOSPITALARIO. TODOS TENEMOS MUCHO QUE APORTAR PARA DEFINIRNOS COMO SOCIEDAD DE ACOGIDA, COMO UNA AUTÉNTICA FÁBRICA DE EMOCIONES CAPAZ DE OFRECER EXPERIENCIAS DURANTE TODO EL AÑO.
CONVIRTÁMONOS EN EMBAJADORES DE HOSPITALIDAD PARA CONTARLE AL MUNDO QUE SOMOS UN DESTINO ÚNICO, QUE NO ENCONTRARÁ NINGÚN LUGAR MEJOR PARA DISFRUTAR DEL 'MEDITERRÁNEO EN VIVO'.
PRÓXIMOS CURSOS:
MORELLA: INTERSECTORIAL. 19-11-2018 Y 24-11-2018
PILAR DE LA HORADADA: INTERSECTORIAL. 20-11-2018.
ALTEA: ESTUDIANTES. 21-11-2018.
SANT JOAN D'ALACANT: ESTUDIANTES. 21-11-2018.
ORIHUELA: ESTUDIANTES. 22-11-2018.
ELCHE: ESTUDIANTES. 22-11-2018, 19-12-2018 Y 20-12-2018.
DOLORES: COMERCIANTES Y HOSTELEROS. 26-11-2018.
ALICANTE: SICTED. 4-12-2018. ESTUDIANTES. 18-12-2018
BENIDORM: ESTUDIANTES. 5-12-2018.
CREVILLENT: INTERSECTORIAL. 11-12-2018.
VALENCIA: PERSONAL HOTEL. 27-11-2018.
SECTORES ALCANZADOS
13 SECTORES
GUÍAS TURÍSTICOS, ESTUDIANTES, RESTAURACIÓN, COMERCIANTES, HOTELERÍA, GESTORES DE PLAYAS, TÉCNICOS DE TURISMO.
INSCRIPCIÓN GRATUITA. TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS E INSCRIPCIÓN EN: HTTP://CURSOS.CONTAGIAHOSPITALITAT.COM/