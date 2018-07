'El coloso en llamas' siglo XXI 'El rascacielos' es una típica película de acción, tensión y efectos especiales GPS Viernes, 13 julio 2018, 00:36

'Will Sawyer (Dwayne Johnson) es un antiguo líder del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI y un veterano de los marines. Trabaja como asesor de seguridad encargado de gestionar las infraestructuras de los rascacielos más grandes del mundo. Para un nuevo encargo, Will deberá viajar a China, donde se encontrará con que el edificio más alto y seguro del mundo de repente ha comenzado a arder. Pero entonces, será acusado de este suceso, y acabará envuelto en una serie de peligros que pondrán en riesgo su vida. Aunque no será sencillo, Will buscará a los verdaderos responsables del incendio para limpiar su nombre, a la vez que tendrá que intentar salvar a su familia atrapada dentro del rascacielos.

Este thriller de acción y efectos especiales está escrito y dirigido por Rawson Marshall Thurber y su protagonista es el actor Dwayne Johnson . Completan el reparto Neve Campbell, Pablo Schreiber, Roland Møller , Byron Mann y Chin Han .