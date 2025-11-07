Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Escena de la versión contemporánea de 'La Reina de las Nieves'. GPS

El clásico que inspiró 'Frozen' aterriza en Valencia para toda la familia

GPS

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

La Rambleta acogerá el próximo 9 de noviembre 'La Reina de las Nieves', una versión contemporánea, teatral y musical del célebre cuento de Hans Christian Andersen, bajo la dirección y dramaturgia de Triana Lorite, una producción para todos los públicos.

Mucho antes de que 'Frozen' conquistara el cine, 'La Reina de las Nieves' ya emocionaba a generaciones con su mensaje de amor y valentía. Ahora, esta versión teatral recupera la magia y la profundidad del cuento original.

La obra narra la aventura de Gelda, una joven que emprende un viaje épico para rescatar a su amigo Kai, atrapado por la misteriosa Reina de las Nieves en su castillo de hielo. A través de su travesía, el espectáculo invita a redescubrir el poder de la literatura y la mitología, celebrando el valor, la empatía y la magia que vive en cada persona.

La Reina que escribió Andersen está llena de alegoría y simbolismo: representa la frialdad emocional, la razón sin empatía y el aislamiento social. No es una villana convencional: no grita, no ataca, no expresa odio. Su poder radica en la ausencia de emociones, en ser la personificación de la frialdad absoluta, incapaz de sentir compasión. En contraste, Gelda -la niña protagonista- posee un poder tan sencillo como inmenso: la compasión y la empatía.

El montaje cuenta con música original de David Bueno y un elenco formado por Huichi Chiu, Irene Camacho, Nacho Zorrilla, Inma Pérez-Quiros, Críspulo Cabezas y Gaby del Castillo. La cuidada puesta en escena transforma el escenario en un universo onírico donde la música, la danza y el teatro se entrelazan para crear una experiencia única.

