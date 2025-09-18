Cines ABC, misterio y ternura en la gran pantalla Dos citas únicas en Valencia del secreto mejor guardado de los miércoles hasta la magia familiar de Festimalia

GPS. Cada semana, los Cines ABC Park de Valencia esconden una sorpresa en su Sala Premium. A las 20:00 horas, cuando se apagan las luces, nadie sabe qué película aparecerá en pantalla. Puede ser un clásico que marcó generaciones, una joya de culto, una rareza que jamás esperabas ver en cine o incluso un estreno que sorprende por completo.

La única pista es que siempre será en versión original subtitulada, y lo único seguro es que nunca dejará indiferente. Con entradas a cinco euros, esta propuesta misteriosa se ha convertido en una cita perfecta para los cinéfilos que disfrutan del riesgo de dejarse llevar por la magia de lo inesperado.

Además, es también una forma distinta de redescubrir el placer de entrar al cine sin ideas preconcebidas, dejándose guiar por la intuición, la emoción y el momento.

Del misterio a la ternura, el ABC Park se une a la celebración del Día Mundial de los Animales con Festimalia, un ciclo de cine familiar pensado para disfrutar en compañía de los más pequeños de la casa.

El sábado 4 y el domingo 5 de octubre, a las 12:00 horas, la gran pantalla dará vida a historias donde los animales son los auténticos protagonistas, recordándonos la importancia de cuidarlos y respetarlos.

Una propuesta familiar entrañable, pensada para compartir entre generaciones, con entradas a solo tres euros -o 3,50 euros si las entradas están acompañadas de palomitas- que invita a pasar un fin de semana completamente diferente, lleno de sonrisas y emoción. Porque el cine también puede ser una manera de celebrar y compartir valores.