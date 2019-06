Cerveza Tyris de trigo y solidaria

La cervecera valenciana Tyris ha puesto en el mercado una cerveza artesana de trigo con un toque de miel y azahar. A su vez, ha incluido en este lanzamiento una propuesta solidaria, ya que con la compra de un botellín se colabora con 0,05 euros a la Asociación Asperger Valencia TEA. El proyecto surgió a partir de la relación que existe entre Cerveza Tyris y People Like Us, una cervecera danesa participada por Mikkeller y Brewdog que se caracteriza porque la mayor parte de sus empleados tiene asperger, autismo o estrés postraumático de guerra. People Like Us realizó una visita a la fábrica de Tyris donde contó su experiencia, cómo trabajan, y aprovecharon para contactar con los miembros de la Asociación de Asperger Valencia. Fue a partir de ese día, donde el proyecto cogió forma y pasó de ser una gran idea a una realidad. Ahí surgió el proyecto del Festival Craft & Roll by Tyris y la Tyris Trigo. La Tyris Trigo está disponible en los supermercados Consum de la provincia de Valencia a partir de este mes y en numerosos bares y restaurantes de la ciudad.