Celebra la Navidad con cena, karaoke y DJ en CIRSA Valencia

La Navidad es la época perfecta para celebrar y compartir momentos inolvidables con compañeros de trabajo o amigos. Casino CIRSA Valencia ha diseñado el plan ideal para que tu celebración sea realmente especial. Este año, te propone una velada con toda la diversión de una noche llena de música y risas: la gran Karaoke Party.

Una fiesta con estilo navideño y diversión asegurada

El próximo 11 de diciembre, disfrutarás de una cena deliciosa en un entorno desenfadado, acompañada de buena música y una atmósfera de celebración en la que no faltará ningún detalle.

Esta experiencia está pensada para que empresas pequeñas y medianas puedan compartir un espacio común, creando un ambiente perfecto para interactuar y disfrutar de una noche inolvidable. Es también una opción perfecta para grupos de amigos que buscan una alternativa diferente para sus celebraciones navideñas.

¿Qué te espera en la Karaoke Party?

La Karaoke Party tendrá a Guillermo Martín como maestro de ceremonias, va a ser mucho más que una cena, ya que Guillermo tiene un estilo personal divertido y espontáneo, que hace que cada evento sea irrepetible. Una experiencia completa que garantiza diversión desde el primer momento.

Cena navideña exquisita: Un menú cuidadosamente elaborado con sabores que evocan la tradición navideña, perfecto para deleitar a todos los asistentes.

Tres horas de karaoke y DJ: Libera a la estrella que llevas dentro cantando tus canciones favoritas mientras bailas y disfrutas de la compañía de tu grupo y otros asistentes hasta las 02:00 de la mañana.

Todo en un solo lugar: Olvídate de complicaciones. La cena, el karaoke y la música están en el mismo espacio, la Sala de Fiestas, equipada con todas las comodidades para que disfrutes al máximo sin necesidad de traslados ni esperas. Además, todos los asistentes tienen aparcamiento y la entrada al Casino incluidas.

Una noche perfecta para empresas y amigos

Esta fiesta es la oportunidad ideal para tu empresa, si lo que quieres es celebrar tu cena de navidad de este año de una manera diferente, dejando atrás las cenas convencionales y sumando momentos de diversión que sus empleados recordarán durante todo el año con una sonrisa. Para los grupos de amigos, es el plan perfecto para reunirse y celebrar la Navidad con un toque único, entre canciones, buena comida y mucho baile.

Consulta toda la información y compra las entradas aquí: Cena de Navidad Karaoke en Valencia.

Cierra el año por todo lo alto con una noche que lo tiene todo: buena comida, diversión sin límites y el ambiente más sofisticado. CIRSA Valencia, te ofrece la fórmula perfecta para celebrar las fiestas de una manera memorable.