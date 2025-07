«C+C=Éxito. Constancia más constancia. Esa es mi fórmula»

Jueves, 24 de julio 2025, 23:20 Comenta Compartir

Con humildad y con la seguridad que solo da haber recorrido un camino de los que dejan huella, Antonio Cidoncha, CEO del Grupo Cidoncha, vive entre harinas, hornos y cocas que huelen a historia familiar. Este emprendedor incansable nos cuenta cómo un sueño de niño se convirtió en una empresa que abastece a grandes superficies, hostelería, aerolíneas y hasta funerarias. Su secreto: «hacer las cosas bien, desde el corazón y con los pies en el suelo».

Detrás de cada coca hay mucho más que masa: hay un legado, una promesa al padre que falleció cuando Antonio Cidoncha tenía 13 años, una apuesta por la formación constante y un pulso firme ante las crisis. Hoy, Grupo Cidoncha produce más de 3,5 millones de unidades al año y prepara su salto definitivo a la venta online. Pero nada de esto le ha hecho perder el norte: «Si somos competitivos es porque seguimos siendo artesanos».

-Empezamos por el principio: ¿cuál es el origen del Grupo Cidoncha?

-Todo empezó con una promesa. Mi padre era panadero y hacía cocas tradicionales. El Día de Reyes, cuando yo tenía 13 años, falleció de un infarto. Eso fue un trauma muy fuerte. Entonces me propuse que algún día continuaría lo que él había empezado. A los 19, en 1999, decidí lanzarme. Primero empecé comprando y vendiendo productos congelados con un camioncito de autoventa. Montar una fábrica era mi objetivo, pero tenía que consolidar una cartera de clientes. En 2008, por fin, monté la fábrica.

-Y justo después llega la crisis financiera de 2008.

-Esta crisis realmente me destrozó. Pasé de facturar 1,2 millones de euros a menos de 500.000. Tuve que reinventarme. Ahí surgieron las bases de coca como producto estrella, especialmente para supermercados y el canal Horeca. Fue un cambio clave: si hay bases de pizza, ¿por qué no bases de coca?

-¿Ese fue el impulso que les llevó a toda España?

-Exacto. Las bases de coca nos permitieron salir de la Marina Alta y llegar a toda España. Creamos catálogos especializados para cada tipo de cliente: grandes superficies, hostelería, distribuidores y, sí, también tanatorios. Diseñamos lingotes dulces y salados para momentos difíciles, pero con detalle y cuidado.

-¿Qué distingue el producto del Grupo Cidoncha?

-La esencia artesanal. Hacemos más de 3,5 millones de cocas y todo sigue siendo manual. Trabajamos como una gran industria, pero manteniendo el alma de obrador. Mucho aceite de oliva, buenas harinas, proveedores de cercanía.

-¿Cómo se eligen esos proveedores?

-La cercanía es clave. Apostamos por el territorio, por productos naturales y de calidad. Es una forma de identidad. Y también una manera de ser eficientes. Y sobre todo, trabajamos con mucha pasión.

-¿Cuáles son vuestros productos estrella?

-Depende del canal. En grandes superficies triunfan las bases de coca. En secciones de horno, la coca de tomate y los nuevos pepitos. En Horeca, las bases de distintos formatos y el pan de coca. Nos adaptamos a cada tipo de cliente.

-Además de la distribución, ¿tenéis servicio a domicilio?

-Sí, hasta ahora los estamos haciendo por teléfono, pero el mercado pide digitalización. Por ello, estamos preparando una tienda online que lanzaremos en octubre, justo antes de Navidad y que contará con su propia marca.

-C+ C = Éxito. Lo ha repetido en diversas ocasiones en intervenciones públicas...

-Sí, constancia más compromiso es igual a éxito. Esa es mi fórmula. Y se completa con formación continua. Yo he hecho varios másteres: en dirección comercial, recursos humanos, ingeniería industrial, digitalización, ADE... Para dirigir, tienes que entender cómo piensa cada parte del equipo.

-¿Y ese arraigo a la Marina Alta?

-Somos de Dénia y Xàbia. La fábrica está en Ondara. Hemos crecido aquí y le debemos mucho al territorio. Y también a chefs como Quique Dacosta, Ricard Camarena o Miquel Ruiz, que han puesto en valor la coca. Cuando empecé, nadie sabía lo que era. Hoy es un icono.

-Y también das charlas a jóvenes emprendedores y este año ha entrado en el Consejo Consultivo del Levante UD...

-Me llaman de universidades, escuelas de negocios, cámaras de comercio... Cuento mi historia para mostrar que se puede empezar de cero, caer, y volver a levantarse. Y también para aterrizar lo que es ser empresario. No es solo ganar dinero. Es compromiso, responsabilidad. Y también saber gestionar la presión. Por eso, cuido mi rutina personal: medito, hago deporte cinco días a la semana, descanso bien, leo... Todo eso me ayuda a estar centrado. Además, de entrar en el Consejo Consultivo del Levante Ud en su área de desarrollo de negocio, en el club de empresas.

-¿Qué sueño te queda por cumplir?

-Me encantaría abrir un espacio divulgativo: un museo de la coca, donde los niños puedan hacer talleres, tocar masa, ver el proceso, y los adultos disfrutar de catas y maridajes. Algo que una tradición, pedagogía y gastronomía.