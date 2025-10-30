Cata exclusiva de grappa italiana con Rossi D'Angera en La Patrona

GPS. Jueves, 30 de octubre 2025, 23:12 Comenta Compartir

El pasado 26 de octubre, La Patrona Wine Bar & Bistrot se convirtió en escenario de una experiencia única: una cata exclusiva de grappa italiana de la histórica destilería Rossi D'Angera, fundada en 1847. Una velada en la que historia, cultura y pasión se revelaron con elegancia, ofreciendo un viaje sensorial inigualable.

Marco Russotto, experto representante de la destilería, viajó desde Italia para acompañar a los invitados en un recorrido por la esencia más pura del destilado. Junto a él, Dominga Romeo, propietaria de La Patrona Wine Bar & Bistrot, abrió la noche con elegancia y calidez, dando la bienvenida a quienes acudieron a vivir la experiencia en un ambiente que combinaba sofisticación y profundo respeto por la tradición italiana.

La grappa, elaborada a partir del orujo de la uva, se presentó como una verdadera obra de artesanía: un equilibrio perfecto entre elegancia, delicadeza aromática y conexión con la tierra. Rossi D'Angera, con más de 175 años de historia, ha elevado este destilado a un arte, consolidándose como un referente internacional de excelencia y autenticidad.

Durante la velada estuvo también presente la representación de Valcoiberia, empresa distribuidora oficial de las grappas Rossi D'Angera en España, a través de su wine specialist Oscar Bonanno. Su presencia reforzó el vínculo entre la histórica destilería italiana y el mercado español, subrayando la apuesta compartida por la calidad, la autenticidad y el arte de la buena mesa.

La noche transcurrió con elegancia contenida, donde cada detalle respiraba la pasión y el respeto por la tradición. La experiencia invitó a los participantes a sumergirse en la riqueza cultural y sensorial de Italia, en la sutileza de la técnica y en la belleza de los pequeños gestos que convierten lo cotidiano en extraordinario.

Con esta experiencia, La Patrona reafirmó su compromiso con la búsqueda de experiencias exclusivas y productos de excelencia, ofreciendo a sus invitados la oportunidad de vivir la verdadera esencia de Italia en un espacio donde la elegancia, la cultura y la pasión por lo auténtico se viven en perfecta armonía.