Un cadáver en el escenario

Juan Cañas Actor Interpreta al detective Noir en 'Crimen y telón', el nuevo espectáculo de la compañía Ron Lalá que se está representando en el Teatro Olympia NIEVES MARCOS Viernes, 21 septiembre 2018

¿Quién es el responsable de la muerte del Teatro? Este interrogante aparentemente absurdo da pie al desarrollo del montaje 'Crimen y telón', el nuevo espectáculo de la compañía de teatro, humor y música Ron Lalá, que está obteniendo aplausos de crítica y público en las salas donde se ha estrenado. En Valenciaestá en cartel desde el pasado miércoles en el Olympia, espacio donde permanecerá hasta este domingo 23 de septiembre. La obra está interpretada por Juan Cañas, Íñigo Echevarría, Jacinto Bobo, Fran García, Miguel Magdalena y Daniel Rovalher, con texto de Álvaro Tato y dirección de Yayo Cáceres. En una entrevista con LAS PROVINCIAS durante la presentación del montaje en Valencia, Juan Cañas, que interpreta al protagonista del montaje, el detective Noir, explica que la historia se desarrolla alrededor de la búsqueda surrealista del responsable de la muerte del Teatro, con un montaje donde los intérpretes actúan, se desdoblan en otros personajes, cantan y tocan diversos instrumentos. Nir alberga un oscuro secreto: su corazón roto por una tormentosa relación con la Poesía, antes de que todas las artes se prohibieran. La cicatriz de aquel amor puede ser su perdición, porque el detective sigue enganchado, y en la soledad de sus monólogos la poesía se le escapa por los poros y podría ponerle en peligro.

- Señor Cañas (detective Noir) ¿parece todo bastante serio y muy secreto?

- (Risas) Muy serio, sí, y secreto también. En el escenario se verán sombras, callejones, territorios extraños, maullidos de gato y muchos elementos que recrea una atmósfera que bebe del cine y de novelas como las de Raymond Chandler o Dashiel Hammett, pero para eso está mi personaje, para descubrir al asesino del Teatro, en realidad de todas las artes, de la cultura en general. Pero somos la compañía Ron Lalá, y aquí no falta la complicidad con el público, las risas y la música en directo.

- El argumento de la obra parece muy complejo.

- Más que complejo yo creo que original. El montaje plantea un futuro cercano -finales de 2037- donde todas las artes están prohibidas y los creadores se mueven en la clandestinidad. Un desconocido ha matado al Teatro y el detective Noir tiene que descubrir al asesino antes de que la Agencia Anti Arte desvele un secreto de su pasado. Para ello recorrerá la historia del Teatro en busca de verdades ocultas mientras una red de misteriosos personajes conspiran en la sombra.

- ¿Y en qué consiste esa complicidad con el público a la que se refería antes?

- El público podrá ser sospechoso, cómplice o testigo del enredo. Para nosotros los espectadores son parte fundamental del espectáculo.

- Género negro y máscaras en la representación de 'Crimen y telón', ¿esto no se aleja de la marca Ron Lalá?

- Sí y no. Sí, porque se aleja un poco de lo que hemos hecho hasta ahora, y no porque incorpora nuevas temáticas, lo que supone a su vez una ampliación de la marca. A nuestra compañía no nos gusta ceñirnos ni tener prejuicios sobre lo que hacemos. Somos artistas y creemos que, manteniendo nuestro lenguaje que es el de teatro con música en directo, un ritmo muy elevado, vivo y que enganche, a partir de ahí las posibilidades de creación son infinitas.

- ¿Y cómo sale a relucir en 'Crimen y telón' el humor que les ha caracterizado en sus anteriores creaciones como con 'Cervantina', por ejemplo?

- Ese fue uno de los retos que nos planteamos y a los que nos enfrentamos, teniendo en cuenta que hasta ahora habíamos subido al escenario espectáculos muy luminosos y festivos, por decirlo de alguna manera. Al ser esta nueva función de género negro nos introducimos en un ambiente totalmente diferente, con un escenario oscuro, con niebla... Estudiamos como conseguir humor en esas condiciones y yo creo que lo hemos conseguido. Al menos el público así lo percibe.

- ¿Con la música les ha resultado más sencillo?

- Dentro de la complejidad de cuaqluier montaje musical sí que es cierto que el cine negro se asocia al blues, al jazz e incluso al swing, y eso lo hace más fácil. Hay una banda sonora original con diversidad de instrumentos que recrean las atmósferas de cada escena, desde el jazz hasta la música barroca.

- ¿Se trata de una crítica al Teatro o es una forma de ensalzarlo?

- Es sobre todo un homenaje. Por un lado es una parodia de la situación de las artes y la cultura y, por otro, se homenajea al teatro en sus diferentes épocas y estilos. Hemos salido del lenguaje clásico para homenajear al género negro y a las artes en general, en un espectáculo dinámico que utiliza el humor para dejar preguntas abiertas para los propios artistas y el público. Creemos mucho en el teatro como era antiguamente, como una fiesta popular, algo que hemos intentando reivindicar con los anteriores espectáculos que hemos hecho hasta ahora.

- Ron Lalá atesora dos premios de teatro MAX, ¿con 'Crimen y Telón' van a por el tercero?

- Ojalá. No trabajamos pensando en los premios, pero es una alegría que te reconozcan el trabajo y más obtener un premio como el MAX, el más importante de teatro en nuestro país, pero no es algo que esté en nuestra cabeza cuando creamos un nuevo espectáculo. Fundamentalmente intentamos ser honestos con la temática que pensamos puede ser interesante en cada momento. También es gratificante para nosotros poder rescatar del cajón esas ideas que hemos intentado llevar a la práctica y no habíamos podido hasta el momento. Si después son reconocidas desde fuera, pues maravilloso.