Burjassot celebra la diversidad

GPS.El próximo 12 de julio, la Plaza del Ayuntamiento de Burjassot (Plaza Emilio Castelar) se convertirá en el punto de encuentro de un evento único que celebra la libertad, la diversidad y el poder de la música como espacio común. Con motivo del Orgullo LGTBIQ+, Burjasot acoge el Tardeo Remember® 2000 Fest (marca registrada) Especial Orgullo LGTBIQ+, una cita abierta a todos los públicos que une el espíritu reivindicativo con el carácter festivo de las noches que marcaron a toda una generación con entrada libre. Desde las 19:00 horas y hasta la noche, la plaza será escenario de un viaje musical a través de los sonidos más representativos de la escena electrónica valenciana de los años 90 y 2000. Esta edición especial del clásico Tardeo Remember® 2000 Fest mezcla tardeo y noche en un ambiente vibrante, inclusivo y nostálgico.

El evento, organizado por Valencia Promotor Cultural, el Ayuntamiento de Burjassot, ProDjCV, y Consumo Moderado, contará con un cartel de DJs de primer nivel de las principales salas e invitados de La Ruta, referentes indiscutibles de los 90s y 2000s, que formaron parte del sonido valenciano como son Coqui Selection (The Face); Inmaeyes (ProDj / Dona Festival); Jesús Brisa (Ex-Espiral); José Coll (Remember The Music); Larry DJ (ProDj); Sergi Val (Remember Les Arts); Vicente Ferrer (Bananas / Sonido de Valencia); Víctor Pérez (The Face / Homenaje a la Ruta).

Además, se contará con la actuación especial de Yurena, artista icónica del pop español que ha sabido reinventarse a lo largo de los años, manteniéndose como un referente de autenticidad y conexión con el público. Con su estilo inconfundible y un repertorio que forma parte de la cultura popular, ofrecerá un espectáculo cargado de energía, coreografías y temas que serán cantados por todo el público asistente. Su participación cobra aún más relevancia en este momento, coincidiendo con el próximo estreno de una serie documental sobre su vida y trayectoria, que se emitirá en la plataforma Netflix.

El recinto dispondrá de servicio de barra, zona de servicios, puntos de descanso y una ambientación pensada para garantizar la seguridad, el respeto y el disfrute de todas las personas asistentes. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Se prohíbe la entrada de comida y bebida del exterior.