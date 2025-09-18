Borgia Winebar + Spirits cumple su primer año en el corazón del Carmen

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:56 Comenta Compartir

GPS. Hace un año nacía en la esquina de las calles Caballeros y De los Borja el local Borgia Winebar + Spirits, un proyecto personal de Jordi Gil Agulles (Alenar Bodega Mediterránea, Aloha Martínez Cubells) que desde el inicio se propuso rendir homenaje al legado de la familia Borgia y convertirlo en una experiencia tanto gastronómica como enológica.

Ubicado en el histórico Palacio Peris, obra del arquitecto modernista José María Manuel Cortina Pérez, el espacio fue diseñado por Estudio Pont de Fusta y Laura Losada como un viaje sensorial al Renacimiento. Artesanos locales como el artista fallero Manolo García, el escultor Javier Pastor o el pintor Luciano Elías dieron forma a elementos únicos que evocan la grandeza borgiana en un entorno íntimo y contemporáneo.

En este primer año, Borgia ha conquistado a críticos y guías como Guía Hedonista, 5 Barricas o Guía Macarfi, gracias a su enfoque singular. Con una propuesta de más de 40 referencias por copa de los mejores vinos de España, algunas difícilmente de encontrar en Valencia. Ofrece vermuts exclusivos, como el singular Ataman; cócteles refinados, que revisitan clásicos con un giro moderno.

Todo en perfecta armonía con tapas gastronómicas creadas por Carlos Medina y Tomi Soriano (Two Many Chefs) siempre desde los sabores valencianos: coques gourmet, gamba roja de Denia, anchoas López...

Su gran mesa compartida, el reservado del altillo conocido como El Cónclave y su preciosa terraza lo han convertido en un punto de encuentro donde el vino, la gastronomía y la conversación fluyen sin reservas.

Para conmemorar su primer aniversario, el 24 de septiembre se celebrará un evento privado para 16 afortunados en torno a un banquete renacentista dirigido por el chef Xavier Fornés. El evento reunirá a expertos en la historia de la familia Borgia.