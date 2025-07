Benicàssim, un destino muy vivo todo el año y especialmente en periodo estival

Suplementos Domingo, 6 de julio 2025, 05:52 Compartir

Todo preparado para la temporada estival en Benicàssim. La localidad mediterránea combina una completa oferta turística en la que la playa, la montaña, la buena gastronomía, los festivales, con una agenda cultural y para toda la familia que hacen de Benicàssim una ciudad viva, muy viva. Bajo el lema 'Vive un Benicàssim muy vivo' el Ayuntamiento de Benicàssim presenta su agenda veraniega en la que la elección de lo que hacer o dónde ir queda en manos del gusto y preferencias del visitante.

El público familiar contará con el formato Benicàssim Kids con una programación renovada en la que los niños y niñas toman el papel de explorador en una gincana que podrá disfrutarse en distintos lugares emblemáticos de la ciudad como la Torre Sant Vicent o la plaza del Trenet, durante todo el verano. Por su parte, la magia llegará a la localidad con el festival Imagina, que será del 21 al 27 de julio.

Festivales

La concejal de Cultura, Rosa María Gil, añade que «al FIB y al Rototom se sumarán otros festivales culturales como el Ciclo de Música Sacra que será del 23 al 27 de julio. La ópera llegará de la mano del festival Lírico de Benicàssim del 2 al 10 de agosto; también Cordes a la Mar, en el que jóvenes talentos de toda Europa llenarán de música de cuerda la localidad. La agenda musical benicense contará también con el mítico festival de Habaneras el 2 de agosto y la Cita con la danza que se realizará el 16 de julio».

La agenda veraniega de Benicàssim contará también con los asentados formatos culturales de Leeinfluencers en el que todos los lunes Villa Ana dará cita a autores de renombre en un encuentro en el que recomendarán sus lecturas preferidas, Contacontes a la Mar, tanto en la Biblioteca del Mar para público infantil, como en el Anfiteatro Pepe Falomir para público adulto contará con obras de narración oral; por otro lado, el Festival de Teatro con Buen Humor ofrece obras teatrales cómicas, al que se suma el Festival de Teatro y Biblioteca del Mar con espectáculos dirigidos a público familiar, que se suman a una amplia cartelera de cine durante prácticamente todos los días de verano en distintas ubicaciones.

Las salas expositivas municipales de Villa Elisa, Melchor Zapata y Escena contarán con sendas exposiciones de arte y fotografía contemporánea. Por un lado, Villa Elisa, contará hasta el 28 de septiembre con treinta obras, todas ellas óleos sobre lino o algodón realizados entre 2004 y 2024 de Dis Berlin bajo el título 'Vagando por el laberinto'. Por otro lado, el Centre Cultural Melchor Zapata, acogerá el formato expositivo de la exposición Same Same But Different seleccionado como uno de los mejores fotolibros autoeditados en España 2022, por PhotoEspaña. Mientras la sala Escena inaugura el 3 de julio, la exposición de Elisabeth Rodrigo sobre 'Reflejos del mar' está dedicada al profundo mar con un conjunto de cerca de 20 obras. No en vano su vida siempre ha transcurrido cerca de la costa.

Benicàssim cuenta también, con un gran tesoro natural a pocos kilómetros de la playa con el paraje del Desert de Les Palmes que en la actualidad cuenta con diez senderos para los amantes de la naturaleza que suman cerca de 75 kilómetros a lo largo y ancho del término municipal donde disfrutar además de unas vistas privilegiadas.

Playas accesibles

En una apuesta del consistorio por el turismo para todos, se ha ampliado progresivamente el servicio de baño asistido que en este periodo estival contará con atención en todas las playas todos los días de la semana. Esta iniciativa ha sumado así horas de atención por personal especializado en todas las playas de 11 a 14 horas, mientras el servicio de socorrismo contará con una torreta más en la playa de Els Terrers, y con un horario en temporada alta de 10.30 a 20 horas.

