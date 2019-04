'Baum!' 'Fobia' y la gala Did 2019 I am Free en sala Russafa GPS Viernes, 26 abril 2019, 00:24

La sala Russafa de Valencia (Dénia, 55) celebra por octava temporada consecutiva el Día Internacional de la Danza, que tendrá lugar el próximo 29 de abril. Y, para ir calentando hoy, viernes, llega 'Baum!', una coreografía creada por Valentina Gorbalán para la compañía Tremor Dance Company.

Mañana, sábado, esta sala ofrecerá el estreno absoluto de 'Fobia', pieza creada y dirigida por Evelio Notario, popular por sus trabajos para el programa televisivo 'Tu cara me suena' o para las cantantes como Marta Sánchez y Soraya. Formado en València, Los Ángeles, Nueva York, Italia y Dublín, este joven valor ha creado para Ikaika Dance Company una coreografía que trata de representar el miedo. La programación en homenaje a la danza se completa el 28 de abril con la gala 'Did 2019-I am Free'. Por cuarto año consecutivo, Eva Bertomeu Compañía de Danza promueve una jornada en la que muestra sus últimas creaciones con los egresados de EBC Danza y en la que participan destacados artistas.

Además se podrán ver las propuestas de otros creadores, como Toni Aparisi, ganador de dos Premios Max al Mejor Bailarín.