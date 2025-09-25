Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este jueves entrega su primer premio en un municipio de 1.000 habitantes y tres localidades valencianas
Fachada de Barrio5. GPS

Barrio5: el nuevo local donde hacer barrio, brindar y sentirse en casa

GPS

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:57

En pleno corazón de Valencia nace Barrio5, un bar de vinos naturales, tapas en platitos y mucha barra. Un espacio que no pretende ser el último sitio de moda, sino el de siempre: el bar de confianza, ese rincón de esquina donde los vecinos se saludan por el nombre y los amigos saben que siempre habrá una mesa esperándolos.

La misión es clara: hacer barrio. Porque en Barrio5 no solo se viene a comer y beber, se viene a compartir, a encontrarse y a disfrutar de lo cotidiano con un toque especial. Aquí, la cocina es de casa, pero con sello propio: al frente está el chef David Gomis, quien ha diseñado una propuesta cercana, sabrosa y pensada para acompañar esos vinos que hablan por sí solos.

La carta gira en torno a lo esencial: tapas en platitos para picar, compartir y repetir, acompañadas de una selección de vinos y bebidas naturales que buscan sorprender sin postureo. Una experiencia gastronómica sencilla, auténtica y con un punto gamberro, como la filosofía del local.

El chef David Gomis es quien ha diseñado una propuesta cercana y sabrosa

Barrio5 es mucho más que un bar: es un punto de encuentro. La esquina donde quedas con tus amigos antes de una cena, la parada rápida para brindar al salir del trabajo; el sitio al que vuelves cada semana porque te sientes en casa.

Con su apertura, Barrio5 apuesta por recuperar lo que siempre ha tenido sentido: el valor de la comunidad, la cercanía y la autenticidad. Porque cuando un bar logra ser parte de tu vida, deja de ser solo un local: se convierte en parte de tu vida.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  2. 2 Una sentencia en Valencia anula dos hipotecas en las que los clientes pagaban al banco más capital del que habían recibido
  3. 3 Pablo Iglesias pierde los papeles y TV3 corta su conexión en directo: «Toda esta mierda de Junts y del pujolismo»
  4. 4 El juez prorroga las detenciones del cártel del Puerto de Valencia y 24 arrestados ya están en libertad
  5. 5

    Alquilar piso en el distrito relámpago de Valencia: «No encuentras nada por menos de 800 euros y más de 40 m2»
  6. 6

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  7. 7 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  8. 8

    Las víctimas de la estafa de los colegios de élite piden juzgar ya al socio del cabecilla, fugado en Venezuela
  9. 9

    ¿Es seguro llevar la tarjeta de crédito en el móvil ante el riesgo de ciberataques?
  10. 10

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Barrio5: el nuevo local donde hacer barrio, brindar y sentirse en casa

Barrio5: el nuevo local donde hacer barrio, brindar y sentirse en casa