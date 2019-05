Barbacana, el 'brewpub' de Cervezas Antiga Cocina de calidad con toque de autor del chef Héctor Blasco. / lp Cocina creativa con producto de cercanía y cervezas artesanas CHEMA FERRER VALENCIA. Viernes, 17 mayo 2019, 00:53

Barbacana abrió sus puertas en Valencia durante las Fallas pasadas y ya se ha convertido en un referente gastronómico en lo que 'brewpubs' se refiere. Su secreto, buenas cervezas artesanas valencianas y una carta atractiva repleta de propuestas culinarias elaboradas a base de productos de cercanía. Las cervezas son las de Antiga, la reputada fábrica de cervezas de Catarroja. Cabe que se explique el término 'brewpub', como el establecimiento hostelero donde además de dar de comer, se elaboran in situ las cervezas que se sirven. Dado que en Valencia no está permitida la fabricación de cerveza en la ciudad, pues Barbacana ha dispuesto una barra con diez grifos cerveceros donde todas las semanas pinchan los barriles que desde Catarroja les trae Antiga. Cerveza fresca, y ya saben, natural, sin pasterizar. A los fogones de la cocina se encuentra Héctor Blasco Gálvez y en sala Antonio Rodríguez Gómez. Ambos se conocieron en Londres, el primero siendo cocinero en uno de los restaurantes del chef Jamie Oliver y luego en Lexington Catering; el segundo, en el Hotel Malmaison The Vinyard entre otros. Su vuelta a España se materializó sellando un pacto con Antiga y creando el proyecto Barbacana.

El restaurante lo preside una impresionante barra de la que se hacen subsidiarias las mesas tradicionales y también otras más altas que, a modo de barra, congregan a los clientes sentados en banquetas. Así que a elegir. De la cocina destacan sus Bravas Barbacana, con salsa de chile casera y crema agria de cebolla tierna, de la barbacoa de la cocina sale la Panceta Crujiente con Hinojo braseado y Salsa de manzana o unas estupendas Alitas de pollo en Chipotle con Salsa de Cebolleta asada. Tiene una oferta vegana muy destacada, como la Ensalada de remolacha al Horno, Naranja y Endivias, las Verduras marinadas a la Parrilla o un mollete sorprendente: el Pulled Pork vegano con Pico de Gallo de Maíz (a base de setas de cardo); muy, muy, conseguido. Postres recomendados: Birramisú con cerveza negra Manumisión, o el Tronco de Naranja con Helado de Horchata y Arena de Chocolate. Hay Tabla de quesos artesanos. Disponen de menú diario con elaboraciones semanales según temporada por 9,50 eruos.

La fábrica

En Catarroja se encuentra la fábrica de cervezas Antiga Artesana, donde se elaboran íntegramente todos sus estilos de cervezas siempre producidos a partir de productos naturales y cuidando con esmero de la calidad del producto final. Antonio Burget es su maestro cervecero, elabora recetas de temporada, así como recetas exclusivas para terceros bajo demanda. Algunos hitos cerveceros de la fábrica, como Ale Conner, la IPA XIII Hombres o Manumisión han sido premiados en el concurso cervecero valenciano Lúpulo de Oro, pero ahora toca disfrutar de sus últimas creaciones, como la imperial stout 9 Grados y la Habanero, con guindilla, ¡un espectáculo!. En Barbacana se sirven tercios, dobles y pintas..., como mandan los cánones. Toca pues ir a disfrutar en Barbacana. Recuerden, en el número 10 del Paseo de la Alameda.