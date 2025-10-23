Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Fuente de los Baños en Montanejos. Jose Plasencia

El balneario natural y gratuito a una hora de Valencia: «Es ideal para el otoño, sus aguas permanecen a 25 grados»

Los Baños en Montanejos tienen menos afluencia de público en esta época del año

María Gardó

María Gardó

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:04

La Fuente de los Baños en Montanejos es un balneario natural de aguas termales a 25 grados que se encuentra a poco más de una hora en coche de Valancia. El otoño es la época ideal para visitarlo, pues es la época en la que el acceso es gratuito (sólo se cobra entrada en la temporada alta de verano). Además, en estos meses hay menos afluencia de público, lo que permite disfrutar de una manera más relajada del entorno.

La Fuente de los Baños ofrece pozas de agua cristalina formadas por el río Mijares. El paisaje, además, es ideal para pasear y disfrutar de los acantilados y la vegetación del desfiladero. En el manantial, los visitantes pueden rellenar sus botellas con el agua de la fuente. Si se dispone de más tiempo, en los alrededores se pueden visitar pueblos pintorescos como Arañuel y Zucaina.

Recomendaciones para el otoño

- A pesar de que hay menos gente, se recomienda llegar temprano para asegurar un buen sitio y estacionamiento.

- Llevar calzado cómodo para caminar, especialmente si se planea explorar las áreas rocosas.

- Aunque el acceso en temporada baja es gratuito, es aconsejable consultar la web de Visit Montanejos (visitmontanejos.com) para verificar posibles cambios en las condiciones.

- El lugar está abierto las 24 horas del día, aunque la zona de baño suele tener un horario establecido.

- Para preservar el entorno natural, no se permite el acceso con mascotas en algunas zonas ni usar neveras de corcho o botellas de cristal.

