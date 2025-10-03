Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto entrega 2.547.424,69 euros este jueves a un único jugador
Primer corte de la miel. GPS

Ayora celebra su Feria de El Primer Corte de la Miel

GPS

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:17

Comenta

La miel se ha convertido en la fuente de actividad económica más importante para Ayora. De hecho, su cooperativa apícola está entre los grandes del sector en Europa, por lo que la Feria de El Primer corte de la Miel, no es solo un homenaje a sus apicultores, también es un punto de encuentro entre apicultores, empresas y el público.

En su XIV Edición, queda plenamente consolidada como una feria gastronómica, turística y cultural. Uno de sus principales atractivos es el poder asistir en vivo, a demostraciones de corte de miel, donde los apicultores explican cómo es una colmena por dentro y como trabajan para poder extraer la miel, finalizando con una degustación de miel recién cortada del panal, con la que tanto se endulzan todos los visitantes.

La feria permanecerá abierta del 8 al 12 de octubre y el visitante podrá deleitarse en los diferentes stands donde degustará y adquirirá productos típicos de la comarca como embutidos, quesos, dulces, vinos... así como probar los platos más representativos de la gastronomía de Ayora.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  3. 3 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  4. 4 La última imagen de Bea
  5. 5

    Disney busca trabajadores en Valencia
  6. 6

    La red de narcos sobornó a altos cargos portuarios para infiltrar a más estibadores y camioneros
  7. 7 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  8. 8

    Mascarell revienta el pleno de Les Corts por su rifirrafe con la diputada con Síndrome de Down
  9. 9

    ¿Por qué renuncia Fabuel a confeccionar el segundo traje de la corte infantil?
  10. 10

    Juan Manguán, el hombre que nunca se jubilará: 77 años y al pie de su taller en el corazón del Carmen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ayora celebra su Feria de El Primer Corte de la Miel

Ayora celebra su Feria de El Primer Corte de la Miel