Ayora celebra su Feria de El Primer Corte de la Miel

La miel se ha convertido en la fuente de actividad económica más importante para Ayora. De hecho, su cooperativa apícola está entre los grandes del sector en Europa, por lo que la Feria de El Primer corte de la Miel, no es solo un homenaje a sus apicultores, también es un punto de encuentro entre apicultores, empresas y el público.

En su XIV Edición, queda plenamente consolidada como una feria gastronómica, turística y cultural. Uno de sus principales atractivos es el poder asistir en vivo, a demostraciones de corte de miel, donde los apicultores explican cómo es una colmena por dentro y como trabajan para poder extraer la miel, finalizando con una degustación de miel recién cortada del panal, con la que tanto se endulzan todos los visitantes.

La feria permanecerá abierta del 8 al 12 de octubre y el visitante podrá deleitarse en los diferentes stands donde degustará y adquirirá productos típicos de la comarca como embutidos, quesos, dulces, vinos... así como probar los platos más representativos de la gastronomía de Ayora.